A brit hírszerzés volt vezetője szerint Nagy-Britannia jobban tenné, ha háborúra kezdene el készülni

Van, amitől még a vámháborúnál is jobban rettegnek a japánok

Egy friss kormányzati jelentés szerint egy Japánt sújtó, 9-es erősségű „szuperrengés" nemcsak több százezer életet követelhet, hanem az ország gazdaságát is térdre kényszerítheti, a szakértők szerint pedig egy ilyen katasztrófa kárai akár az éves GDP felébe is kerülhetnének – írta a Financial Times.