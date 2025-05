A brit hadsereg számára kulcsfontosságú a hamarosan megjelenő stratégiai védelmi felülvizsgálat

Megosztás itt:

A brit fegyveres erők számára az ukrajnai háború világos tanulságokat hordoz. A harctér teljes átalakulása arra kényszeríti a hadvezetést, hogy újraértelmezze az erőviszonyokat, különösen a drónháborúk, az elektronikus hadviselés és a harckocsik szerepének tükrében.

Ukrajna frontjai diktálják az új szabályokat

A jelenlegi konfliktus szokatlanul sűrű elektromágneses környezetben zajlik, ahol az aki uralja a spektrumot, az uralja a harcteret elv érvényesül. A jelek zavarása, illetve a zavarások áttörése révén lehetőség nyílik a drónok működtetésére – akár egy magasabban repülő „anyahajó” drónon keresztül.

Ebben a küzdelemben Ukrajna időnként fölénybe kerül, különösen az olyan nehezebben zavarható műholdas kommunikációval, mint amilyen a Starlink.

Az elektromos hadviselés közepette újraéledtek a régi megoldások is: olyan drónokat vetnek be, amelyek hajszálvékony vezetékkel kapcsolódnak a kezelőjükhöz – akárcsak a régi TOW páncéltörő rakéták. A vonalvezetés révén ezek a szerkezetek gyakorlatilag zavarbiztosak, és újabb példái annak, hogy az egyszerűség néha legyőzi a legmodernebb rendszereket is.

A tankok rehabilitációját is elhozták

Sokan temették már a harckocsikat, mivel több ezer szovjet gyártmányú példány semmisült meg a frontokon. Csakhogy ezek a modellek évtizedekkel ezelőtti technológiát képviseltek. A szerző szerint a megfelelően felszerelt, modern harckocsik – saját zavaróeszközökkel és aktív védelmi rendszerekkel – képesek túlélni a támadásokat, akár még a drónokat is kivédeni.

Az izraeli Merkava példája azt mutatja: ahol jól működik az elektronikus hadviselés, ott a tank még mindig „a harctér királya”.

A jövő páncélosai a saját energiaforrásaik révén olyan erős zavaró rendszereket működtethetnek, amelyek a legtöbb drónt megbénítják, a fennmaradó fenyegetések pedig az automatikus védelmi rendszerek áldozatává válnak.

Újraértékelődtek a parancsnoki elvek is

A „küldetésparancs” elve – vagyis az alárendelt vezetők önállóságának biztosítása – a brit hadsereg egyik alapköve. A szerző figyelmeztet: a túlzott kommunikáció legalább annyi katonai műveletet rontott el, mint a kommunikáció hiánya.

Az ukrajnai frontok példái is azt mutatják, hogy a gyors döntés, az önálló cselekvés sokszor életet menthet.

A brit védelmi felülvizsgálatnak tehát nemcsak a technológiai ugrásokat kell követnie, hanem azt is fel kell ismernie, hogy a háború alapelvei nem változtak meg. A katonák, a harckocsik és a vezetési kultúra továbbra is döntő tényezők a hadviselésben – még a digitális csatatéren is.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP