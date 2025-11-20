A brit belügyminiszter bejelentette, hogy szigorítják az illegális migránsokra vonatkozó szabályokat + videó
Megosztás itt:
2025. november 20., csütörtök 20:20
| Hír TV
Úgy tűnik ugyanis, hogy idén rekord-számban érkeztek csónakkal az illegális migránsok. A migráció visszaszorítása az elemzők szerint egzisztenciális kérdés a Munkáspárt számára. Londonból Heckenast László tudósított.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.