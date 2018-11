A brexit körüli fejlemények a fontot is megrengették

2018. NOVEMBER 16., PÉNTEK KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: FELELÕTLENSÉG A NÉV NÉLKÜLI BANKKÁRTYÁK OSZTOGATÁSA. MEGTÖRTÉNHET A KÖZJEGYZÕI TÖRVÉNY ÁTFOGÓ FELÜLVIZSGÁLATA - JELENTETTE KI AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER PÉNTEKEN SZEGEDEN. A STABILITÁS A LEGFONTOSABB DOLOG A VILÁG MAGYARSÁGÁNAK MONDTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS ÜLÉSÉN. DIASZPÓRA TANÁCS: A RÉSZTVEVÕK HATÁROZOTTAN TILTAKOZNAK A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG MEGFÉLEMLÍTÉSE ELLEN. TÁMOGATJA A MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS A SZAVAZATI JOG KITERJESZTÉSÉT AZ UNIÓS VÁLASZTÁS ELÕTT - JELENTETTE BE SEMJÉN ZSOLT. A MAGYAR POSTA CSÜTÖRTÖKÖN MEGKEZDTE A NYUGDÍJ-PRÉMIUMOK KÉZBESÍTÉSÉT, A JUTTATÁST A NYUGDÍJSZERÛ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÕK IS MEGKAPJÁK. ORBÁN BALÁZS: A MAGYAR BEVÁNDORLÁSPOLITIKA MIATT VIZSGÁLÓDIK A VELENCEI BIZOTTSÁG. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY HIVATALOSAN IS KÉRDÉSEKKEL FORDUL AZ EU-HOZ ÉS AZ ENSZ-HEZ A MIGRÁNS-KÁRTYÁKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK MIATT. AGRÁRMINISZTÉRIUM: KÍNA ÉRDEKLÕDIK A MAGYAR AGRÁRTERMÉKEK IRÁNT. FÜLÖP ATTILA: BIZTOSÍTJÁK A FÉRÕHELYEKET A HAJLÉKTALANOKNAK, A KIHASZNÁLTSÁG ORSZÁGOS SZINTEN 75 SZÁZALÉKOS. MACEDÓN KEZDEMÉNYEZÉSRE TELEFONON EGYEZTETTET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER NIKOLA DIMITROV MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTERREL. SZIJJÁRTÓ: NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK MENEKÜLTSTÁTUSZ IRÁNTI KÉRELME NEM POLITIKAI, HANEM JOGI KÉRDÉS. MSZP: MI ALAPJÁN JÁR A VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕNEK VIP MENEDÉKKÉRÕ STÁTUSZ? AZ ÉV ELSÕ KILENC HÓNAPJÁBAN 1843 MRD FT ÉRTÉKBEN INDULTAK MEG ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI MUNKÁK MAGYARORSZÁGON. KÖVÉR LÁSZLÓ: MINDEN KORÁBBINÁL NAGYOBB HATÁSSAL LEHET AZ UNIÓ JÖVÕJÉRE A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁS. HAT MAGYAR DEVIZAHITELES PER FUT AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELÕTT MAGYAR IDÕK. HORST SEEHOFER JANUÁR 19-IG MARAD A BAJOR KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ ELNÖKE - JELENTETTE BE A POLITIKUS. THERESA MAY: "VAGY EZ A MEGÁLLAPODÁSTERVEZET LESZ, VAGY NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS, ESETLEG BREXIT SEM" MONDTA A BRIT ALSÓHÁZBAN. BIZALMATLANSÁGI SZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZETT THERESA MAY ELLEN A BRIT KONZERVATÍV PÁRT KEMÉNYVONALAS CSOPORTJÁNAK VEZETÕJE. LEMONDOTT TISZTSÉGÉRÕL DOMINIC RAAB BRIT BREXIT-ÜGYI MINISZTER, MERT NEM TUDJA "JÓ LELKIISMERETTEL" TÁMOGATNI A KORMÁNY TERVEZETÉT. AZ ANGOL FONT ZUHANÁSBA VÁLTOTT MIUTÁN DOMINIC RAAB BREXIT-ÜGYI MINISZTER BEJELENTETTE A LEMONDÁSÁT. LEMONDOTT ESTHER MCVEY MUNKA- ÉS NYUGDÍJÜGYI MINISZTER IS, SZINTÉN A SZÁMÁRA ELFOGADHATATLAN BREXIT FELTÉTELEK MIATT. RENDKÍVÜLI CSÚCSÉRTEKEZLETET TARTANAK NOVEMBER 25-ÉN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL - JELENTETTE BE DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE. FERENC PÁPA REMÉLI, HOGY FOLYTATÓDNAK A TÁRGYALÁSOK AZ IZRAELIEK ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTT. NÉPIRTÁSÉRT ÚJABB ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A MÉG ÉLETBEN LÉVÕ KÉT VÖRÖS KHMER VEZÉRT. AZ ANKARAI FÕÜGYÉSZSÉG KÖZEL 200 EMBER ELLEN ADOTT KI ELFOGATÓPARANCSOT A 2016. JÚLIUSI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL GYANÚJÁVAL. LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖKÖT A PARLAMENT FELSÕHÁZA. MAGYAR STARTUP CÉGEKET ÉS INNOVATÍV KISVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTÕ KÖZPONT NYÍLIK WASHINGTON DC-BEN, A MAGYAR NAGYKÖVETSÉGEN. TITOKBAN VÁDAT EMELTEK AZ USA-BAN A WIKILEAKS INTERNETES KISZIVÁROGTATÓPORTÁL ALAPÍTÓJA, JULIAN ASSANGE ELLEN. KIMARAD AZ ÚJ KUBAI ALKOTMÁNYBÓL A "KOMMUNISTA ÁLLAM" MEGHATÁROZÁS, VISZONT BELEKERÜL A MAGÁNTULAJDONHOZ VALÓ JOG. A KALIFORNIAI TÛZVÉSZNEK MÁR 66 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, A HATÓSÁGOK TÖBB MINT 600 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. ÚJ, FEJLETT TECHNOLÓGIÁJÚ TAKTIKAI FEGYVER KIPRÓBÁLÁSÁT ELLENÕRIZTE A TESZT HELYSZÍNÉN KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ. A SZAÚDI ÜGYÉSZSÉG HALÁLBÜNTETÉST KÉRT ÖT VÁDLOTTRA A MEGGYILKOLT KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ HALÁLA MIATTI PERBEN. TIZENNÉGY ÉVET KAPOTT AZ AZ OROSZ FÉRFI, AKI TAVALY FÉLTÉKENYSÉGBÕL BALTÁVAL LECSAPTA FELESÉGÉNEK MINDKÉT KÉZFEJÉT. TÖBB MINT NEGYVENEN VESZTETTÉK ÉLETÜKET EGY BUSZBALESETBEN ZIMBABWÉBAN, TOVÁBBI NEGYVEN EMBER MEGSÉRÜLT, HÚSZAN SÚLYOSAN. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK HAJTOTT EGY MAGYAR KAMIONSOFÕR A ROMÁNAI DÉVA KÖZELÉBEN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 5-ÖS FÕÚTON, DABASON, AZ INÁRCSI ELÁGAZÁSÁNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. A KATASZTRÓFAVÉDELEM FELKÉSZÍTÕ GYAKORLATOT TART AZ M86-OS AUTÓÚTON 8 ÓRÁTÓL 11 ÓRÁIG, SZOMBATHELY FELÉ MINDKÉT SÁVRÓL ELTERELIK A FORGALMAT. MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN MEGHALT A HYDRO EXTRUSION HUNGARY KFT. SZÉKESFEHÉRVÁRI ÜZEMÉNEK DARUKEZELÕJE, A BELSÕ VIZSGÁLAT ELKEZDÕDÖTT. SZALMONELLÁVAL SZENNYEZETT PIZZA FÛSZERKEVERÉKET HÍVOTT VISSZA A LIDL. MÁV: MÁJUS KÖZEPÉIG PÓTLÓBUSZOK KÖZLEKEDNEK KISKÖRE ÉS ABÁDSZALÓK, ILLETVE KISÚJSZÁLLÁS KÖZÖTT. SZOMBATTÓL HÉTVÉGENKÉNT CITY-TROLI NEVÛ ÚJ TROLIBUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK A FÕVÁROSI FÕVÁM TÉR ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT.