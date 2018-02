A brexit ellen kampányol Soros

Soros György szerint tragikus hiba Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból. A magyar–amerikai nagybefektető a Mail on Sunday című vasárnapi brit lap online kiadásában megjelent cikkében reagált az újság ellene intézett támadásaira. Soros szerint a brexittel mindenki veszít. Nagy-Britannia nélkül gyengül Európa képessége a demokratikus értékek megvédésére és előmozdítására, és hiányozni fog az EU szükséges intézményi reformja érdekében kifejtett brit nyomás is. A szerző szerint nem létezik baráti válás, a válás mindig pusztító, és illúzió azt várni, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió gazdaságainak szétválása a kilépési tárgyalásokra rendelkezésre álló két év alatt végbemehet. Soros 400 ezer fontot, vagyis 140 millió forintot adományozott az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, amelynek célja az, hogy „nyitva maradjon” az Egyesült Királyság előtt a további EU-tagság lehetősége.

A palesztinok nem a béke megteremtésén fáradoznak, de nem vagyok benne biztos, hogy az izraeliek igen – idézi Donald Trump amerikai elnököt a Haaretz. Az izraeli napilap egy vasárnap közölt interjúból szemlézik, amiben az amerikai elnök azt mondja: a Ciszjordániában épülő izraeli telepek megnehezítik a béke megkötését a palesztinokkal. Trump szerint mindkét oldal kompromisszumkészségére szükség van a békeszerződés megkötéséhez. Trump beszélt Iránról is az interjúban. Az elnök azt mondta: sok változást lát az iráni atompolitikában, de Barack Obama szörnyű elnök volt, mert nukleáris megállapodást kötött a perzsa állammal.

Naponta átlagosan négy antiszemita indíttatású bűncselekményt regisztráltak tavaly Németországban – írja a Der Tagesspiegel című berlini lap, kormányzati adatokra hivatkozva. 2017-ben 1453 antiszemita indíttatású bűncselekményt jegyeztek fel, köztük 32 erőszakos bűncselekményt. Az esetek túlnyomó többségét, 1377 bűncselekményt szélsőjobboldali beállítottságú tettesek követték el. A vallási motivációból – jellemzően a szélsőséges iszlamizmus valamely irányzatának hatására – elkövetett zsidóellenes bűncselekmények száma 25 volt.