A brexit elhalasztása a legvalószínűbb forgatókönyv

A mélyülő belpolitikai válságról cikkeztek a szerdai brit lapok, valamint annak lehetséges kimeneteiről. Kérdés, hogy meddig maradhat a kormányfői székben Theresa May, miután brexit-terveit kétszer is leszavazta a Westminster, lehet-e előrehozott választás, esetleg új népszavazás ebben a politikai patthelyzetben?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Theresa May-nek a hétvégén, az utolsó pillanatban sikerült módosításokat elérnie Brüsszelnél a brexit-egyezségen, de a brit képviselők többsége ezt a tervet is leszavazta. Az ellenzék eleve ellene voksolt, a konzervatív keménymag félelmeit pedig megerősítette, hogy a főügyész a voksolás előtt jelezte: az új megállapodásban sincsenek biztos jogi garanciák az Egyesült Királyság és az EU közötti vámunió teljes felszámolására.

Mivel a kormány B-terve is meghiúsult, életbe lépett a C-verzió. Ma este újra szavaznak, ezúttal a megállapodás nélküli kilépésről.

„Ha a Ház megszavazza, hogy egyezmény nélkül távozzunk március 29-én az EU-ból, akkor a kormány ez alapján fog cselekedni. Ha viszont nem szavazza meg, akkor csütörtökön újra voksolást kezdeményezünk, akkor a brexit elhalasztásáról” – mondta Theresa May.

Az ellenzéki Munkáspárt szerint a konzervatív kabinet megbukott, ezért új választásokra lenne szükség. A Politico friss szűkkörű felmérése szerint a britek fele azt szeretné, ha Theresa May lemondana. A kormányfő azonban nemrég nyert meg egy bizalmi szavazást a parlamentben, és végigvinné a 2016-os népszavazás által eldöntött kilépést az Európai Unióból.

„Szerintem durva lenne, ha a kormány engedné, vagy bármely képviselő megszavazná a megállapodás nélküli kilépést. Ez nem reális. Hiszen melyik kormány vállalná be, hogy a gazdaság összeomlik?” – mondta egy brexit-ellenes tüntető.

Ha ma este a képviselők elutasítják a rendezetlen kilépést, akkor holnap a brexit halasztásáról fognak voksolni. Az néhány hónapnyi időnyerést jelentene a végső megegyezésre, hacsak a politikai fordulatok nem eredményezik azt, hogy új népszavazást rendeznek a britek kilépéséről.

Farage: Helyesen döntöttek

Helyesen döntött a brit parlament alsóháza, amikor másodszor is leszavazta a brexit-megállapodást – nyilatkozta Nigel Farage. A Nagy-Britannia unióból való kilépését pártoló európai parlamenti képviselő az Echo TV-nek azt mondta: elképzelhetőnek tartja, hogy országa halasztást kér és nem március 29-én lép majd ki az Európai Unióból.

Sosem került még ilyen közelségbe a hard brexit

Az Európai Uniónak fel kell készülnie Nagy-Britannia uniós tagságának megállapodás nélküli megszűnésére, amely korábban még sosem került ennyire valószínű közelségbe, mint most – jelentette ki Michel Barnier uniós brexit-ügyi főtárgyaló Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének a brit alsóház brexittel kapcsolatos előző napi döntését értékelő vitáján szerdán.

A főtárgyaló aláhúzta, az Európai Unió nem kívánja a megállapodás nélküli brit uniós kiválást, ugyanis „nem ezért dolgozunk”. Az unió mindig is megállapodásra és rendezett kilépésre törekedett, továbbra is kész arra, hogy ebben a helyzetben is a lehető legjobb megoldás születhessen. Amennyiben London továbbra is ki akar lépni az Európai Unióból, mégpedig rendezett módon, akkor a jelenlegi, másfél éven keresztül tárgyalt az egyetlen megállapodás, amely ehhez most és a jövőben is rendelkezésre áll – húzta alá.