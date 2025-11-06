Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A bolgárok kis kiakadtak Soros Györgyékre

2025. november 06., csütörtök 06:19 | Világgazdaság
Bulgária Soros György és fia

Bulgáriában vizsgálat indul Soros György és fia ellen, miután a parlament megszavazta az alapítványaik tevékenységét ellenőrző bizottság létrehozását. A döntés hatalmas vitát váltott ki, több civil szervezet szerint politikai támadásról és nyomásgyakorlásról van szó.

  • A bolgárok kis kiakadtak Soros Györgyékre

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Vizsgálóbizottságot állított fel szerdán a bolgár parlament Soros György milliárdos, a fia, Alexander és bulgáriai alapítványaik tevékenységének kivizsgálására. Az intézkedés kiváltotta számos civilszervezet bírálatát, a nyomásgyakorlás eszközének tekintik a vizsgálatot.

Az iratok gyűjtésére, elemzésére, bolgár szolgáltatók és intézmények, valamint magánszemélyek meghallgatására hivatott bizottság létrehozását a korrupció miatt amerikai és brit szankciókkal sújtott Deljan Peevszki egykori médiamágnás pártja javasolta.

A javaslatot a kormánykoalíció két pártja, illetve az összes radikális jobboldali, illetve oroszbarát frakció szavazatai révén fogadták el. A legnagyobb kormánypárt, a GERB és az Európa-barát CC/BD pártszövetség nem támogatta. Az ideiglenes bizottság feladata: megállapítani a pénzmozgást, és azonosítani az esetleges összefüggéseket pártokkal, bíróságokkal, iskolákkal, médiumokkal, gazdasági körökkel és közintézményekkel.

„A bolgár parlament továbbra is igyekszik korlátozni a kritikus civilszervezetek tevékenységét, a forgatókönyv a Kreml kézikönyvét követi, amelyet Magyarországon is alkalmaznak” – jelentette ki Teodor Szlavev, a Jogi Kezdeményezések Bolgár Intézete nevű civil szervezet igazgatója. „Diktatúra csak aktív állampolgárok és szervezetek hiányában tud működni, és úgy látszik, itt is ez a cél” – mondta Adela Kacsaunova, a bolgár Helsinki Bizottság társelnöke és jogi igazgatója.

Soros György Nyílt Társadalom alapítványának bulgáriai szervezetét 1990-ben hozták létre Szófiában, közvetlenül a kommunista rendszer bukása után. Az alapítvány számos oktatási programot, az igazságügy reformját, a hátrányos megkülönböztetés elleni harcot finanszírozza, de több ország vezetője azzal vádolja, hogy rendszerváltoztatást akar elérni az általa finanszírozott civilszervezetek révén.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Gyászol a Schumacher család, borzalmas hírt közölt Mick Schumacher

Ki ez a magyar támadó, aki szórja a BL-gólokat?

Érkezik a telihold, mely ezúttal 4 csillagjegy számára sorsfordító lesz

Drága leckét kapott Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt

„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert

Ez a gyümölcs az új alma – erősíti a szívet, legyőzi a farkaséhséget

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

További híreink

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

Megpróbálták eltussolni a tiszás adatszivárgást, csak nem sikerült + videó

Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak
2
Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik
3
Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé
4
„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert
5
Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról
6
Megpróbálták eltussolni a tiszás adatszivárgást, csak nem sikerült + videó
7
Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem
8
Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban + videó
9
„Félkész volt az app” – Belső vallomás és bírói adatok a Tisza-botrány + videó
10
A bolgárok kis kiakadtak Soros Györgyékre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!