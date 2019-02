A Bohém rapszódia tarolt az Oscar-gálán

A Bohém rapszódia nyerte a legtöbb Oscar díjat a 91. alkalommal rendezett Oscar-gálán. A Queen néhai énekesének, Freddie Mercury-nek emléket állító filmalkotás 4 kategóriában is nyert. A legjobb film a Zöld könyv lett, amely elnyerte a legjobb forgatókönyv és mellékszereplő díját is. A Roma című mexikói alkotás a legjobb idegen nyelvű film, a legjobb rendezés és a legjobb operatőri munka díját nyerte el. A hollywood-i show műsor szervezését idén több botrány is kísérte. A gálaműsornak idén nem volt műsorvezető házigazdája sem.