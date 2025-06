A Black Lives Matter mozgalom radikális szárnya jóvátételt követel a fehérektől

Megosztás itt:

A teljes cikk az Origo honlapján tekinthető meg.

A Juneteenth kapcsán kiadott közlemény nem kertelt. „Fehér emberek… Itt az idő fizetni a jóvátételt” – fogalmazott a BLM Grassroots szervezet, amely szerint az Egyesült Államokban élő fehéreknek kötelességük anyagilag és tettekben is hozzájárulni az afroamerikai közösségek „felszabadításához”.

A követelések közt konkrét példák is szerepelnek: Adj egy kis lóvét a fekete barátodnak. Írj csekket a fekete felszabadító szervezeteknek, mint például a BLM Grassroots. Ha nincs pénzed, mosd le a szomszéd autóját. Vigyázz a gyerekére. Vidd el valahova. Söprögess a háza előtt.

A mozgalom szerint a jelenlegi gazdasági és társadalmi rendszer továbbra is „fehér felsőbbrendűségen nyugvó kapitalizmuson” alapul, amely generációkon át kihasználta a fekete munkaerőt. Ezt a „történelmi adósságot” most szerintük ideje törleszteni, leginkább készpénzben. A radikális hangvételű felhívás különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az Egyesült Államokban egyre több város, vállalat és intézmény vonja vissza vagy csökkenti az identitáspolitikai programok, köztük a BLM támogatását. Az Associated Press is beszámolt arról, hogy idén országszerte visszafogták a Juneteenth rendezvényeket, a finanszírozás hiánya miatt.

A Pew Research Center májusi felmérése szerint pedig az amerikai felnőttek többsége úgy érzi, a faji kérdésekre való fokozott figyelem az utóbbi években nem hozott érdemi javulást a fekete közösségek számára.

Emblematikus példája ennek a tendenciának, hogy Washingtonban tavasszal eltávolították a Fehér Ház közelében 2020-ban felállított „Black Lives Matter Plaza” nevű utcatáblát és falfeliratot. A szimbolikus helyszín a George Floyd halálát követő zavargások idején vált a mozgalom egyik jelképévé, ám mára politikailag túlságosan megosztóvá vált. A BLM újabb követelései és a közlemény stílusa jól mutatja, hogy a mozgalom mára sokkal inkább politikai performanszokká és ideológiai nyomásgyakorlássá alakult. A BLM radikális hangvételét sokan már a kezdetekkor bírálták. A hangsúly eltolódása a követelőzés, bűntudatkeltés és ellenségképzés felé mára egyre többeket idegenít el, köztük korábbi támogatókat is.

Fotó: Shutterstock