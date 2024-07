A bírálatok ellenére egyre népszerűbbek a Patrióták + videó

"Amibe beillett a Tavares-jelentés, a Sargentini-jelentés, az uniós pénzek visszatartása, vagy emlékeztek erre is, hogy megüzenték a Guardianben, hogy hogyan tennék tönkre Magyarországot gazdaságilag… Ez ebbe a sorba illik ez a történet, aki szemben áll ezekkel az érdekekkel, azt megpróbálják teljes mértékben ellehetetleníteni. Most épp, a szokásokkal ellentétben, nem adnak pozíciókat az Európai Unió harmadik erejének, a Patriótáknak."

