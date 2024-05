A Biden-kormányzat pert indított Oklahoma állam ellen a bevándorlókra vonatkozó törvény miatt

A szövetségi kormány korábban pert indított Texas állam ellen is, amely arról hozott törvényt 2023 végén, hogy az állam területén jogosulatlanul tartózkodó bevándorlókat a texasi hatóságok letartóztathatják. A washingtoni érvelés abban az ügyben is arra hivatkozott, hogy a bevándorlás szövetségi hatáskör, vagyis a fővárosból irányított kormányzat feladata annak ellátása. Texas állam szerint a szövetségi hatóságok elmulasztják a törvények betartatását, és ezzel magyarázza, hogy saját kezébe vette az Egyesült Államok déli határának védelmét.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.