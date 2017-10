A beszólogatás, fogdosás is bűncselekmény lehet

Egy hét alatt 300 ezer francia nő írta meg az interneten, hogy miként molesztálták őket férfiak. Névvel, vagy név nélkül, néhány esetben az elkövető fotójával együtt kerülnek ki az internetre a történetek. A kormány már a nemi erőszakról szóló törvények szigorítását tervezi. Ezentúl a beszólogatás, fogdosás is bűncselekmény lenne, és az elévülési ideje is 30 évre nőne.

„Csökkenteni kell a toleranciaküszöböt a társadalmon belül azzal kapcsolatban, hogy mi számít szexuális erőszaknak. A Weinstein-ügy rávilágított arra, hogy a nyugati társadalmakban a zaklatás még mindig tabutéma. Pedig pont a francia hagyományok része, hogy mindkét fél beleegyezésére szükség van, ebből nem engedhetünk” – mondta Marlene Schiappa, az ifjúsági és nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter a parlamentben.

A spontán szerveződő mozgalom azután indult, hogy Hollywoodban kiderült: Harvey Weinsteint sztárproducer a 80-as évektől zaklatott nőket. Filmszerepekért cserébe szexet követelt, másokat simán csak megalázott. Befolyásának köszönhetően a sajtó évtizedekig hallgatott és a perverz producert hasonszőrű politikusok védték.

Weinsteinnek egyébként francia érdemrendje is volt, ezt személyesen Emanuell Macron elnök vonatta vissza.

„Az állam és a jogrend azért van, hogy megvédje az embereket. Férfiakat és nőket egyaránt. Jelenleg a férfiak szinte bármit megengedhetnek maguknak, nem kell következményektől tartaniuk. Ez elfogadhatatlan” – nyilatkozta egy párizsi nő.

A francia kormány nemzeti konzultációt is indított arról, hogy a társadalom szerint mi számít zaklatásnak és milyen büntetés járjon érte. Szkeptikusok szerint nem életszerű, hogy egy nő, akit férfiak zaklatnak, nekiálljon rendőrt hívni, aztán a támadóival együtt megvárja a kiérkező hatóságot a helyszínen.

„Minden azon múlik, hogy mit minősítenek majd szexuális zaklatásnak. Egy félresikerült bók is? A nemi erőszak, vagy a munkahelyi visszaélések már most is büntethetőek. Egyébként meg sokszor a nők szólogatnak be a férfiaknak, és az ezután is büntetlenül maradna, csak a férfiak nem tehetnének megjegyzéseket a nőknek” – hangzik egy ellenvélemény.

A felmérések szerint egyébként Franciaországban minden hetedik nő válik szexuális zaklatás áldozatává az élete során.