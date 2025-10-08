A belpolitikai válságban Macron egyre nagyobb bajban van

Emmanuel Macron elnök mandátuma legsúlyosabb belpolitikai válságával néz szembe, szerda este közeledik a határidő, hogy működőképes kormányt alakítson.
Macronnak döntenie kell arról, hogy kinevez-e egy másik miniszterelnököt, vagy feloszlatja a parlament alsóházát, és új törvényhozási választásokat ír ki.
A hétfőn váratlanul lemondott Lecornu szerda este érkezett az Élysée-palotába, hogy beszámoljon Macronnak azon pártokon átívelő, kompromisszum megtalálására irányuló erőfeszítéseiről, melyeket válságból való kilábalás érdekében tett.