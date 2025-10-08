A belpolitikai válságban Macron egyre nagyobb bajban van

Magyar Péter letagadta, de képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást + videó

Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó

Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Három hónapon belül másodszorra szavaznak az Európai Parlamentben a Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány miatt. Az esélyekről és a részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Strasbourgból.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az Egyesült Államok által Ukrajnának szállított, nagy hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépek jelentősen megnehezítenék az ukrajnai válság megoldását.

