2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Külföld

A béketerv része a katonai műveletek felfüggesztése, a fogolycsere, és a Hamász leszerelése + videó

2025. szeptember 30., kedd 19:00 | HírTV

Az európai és közel-keleti vezetők üdvözölték a béketervet, az amerikai elnök pedig figyelmeztette a Hamászt, hogy a terrorszervezetnek mindössze pár napja van elfogadni a megállapodást.

  • A béketerv része a katonai műveletek felfüggesztése, a fogolycsere, és a Hamász leszerelése + videó

Ezzel kezdte az izraeli miniszterelnök a beszédét, miután a Fehér Házban az amerikai elnökkel tárgyalt a gázai háború lezárásáról. Benjamin Netanjahu azt mondta, hogy Donald Trump béketerve eredményeképpen Gáza demilitarizált övezet lenne, és nem jelentene fenyegetést többé Izraelre. Benjamin Netanjahu ugyanakkor figyelmeztette a Hamászt, hogy ez az utolsó lehetőség a békés megoldásra.

Az amerikai elnök arról beszélt, hogy az átmeneti időszakban a palesztin önkormányzatot egy nemzetközi testület, az úgynevezett Béke Bizottsága segítené, amelynek az elnöke Donald Trump lenne, és fontos szerepet kapna benne Tony Blair volt brit miniszterelnök is. Trump szerint a megállapodás véget vetne az egész közel-keleti konfliktusnak.

 

