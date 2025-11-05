A békemisszió kezdete – Orbán Viktor a teljes gazdasági vezetéssel utazik Washingtonba + videó
2025. november 05., szerda 17:28
| Hír TV
A béke melletti következetes kiállás után most a tettek ideje következik: holnap Washingtonba utazik a magyar delegáció Orbán Viktor vezetésével. A miniszterelnököt a honvédelmi, a külügyi, az energiaügyi és a nemzetgazdasági miniszter is elkíséri, a cél pedig a józan ész alapján a káros szankciók megszüntetése és egy új együttműködés kiépítése.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A cseh államfő többek között arról szeretne beszélni az ANO miniszterelnök-jelöltjével, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Babis politikusi és vállalkozói szerepe, de a koalíciós szerződést is Babissal együtt szeretné átnézni.