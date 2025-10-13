A béke új eszköze a Tomahawk rakéta? Zelenszkij szerint a háborús nyomás működhet

Újabb veszélyes szintet léphet a háborús eszkaláció: Donald Trump Tomahawk rakéták küldését helyezte kilátásba Ukrajnának, ha Moszkva nem hajlandó békét kötni. Volodimir Zelenszkij üdvözölte a "nyomásgyakorlást", amely a józan ész szerint a harmadik világháború felé sodorja Európát, igazolva a magyar kormány békepárti politikájának helyességét.
"Viktor egy nagyszerű ember" – mondta Orbán Viktorról Donald Trump a világ előtt. Az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i Békecsúcson. méltatta a magyar miniszterelnököt. Így omlik össze a baloldal hazugsága az elszigetelődésről.
Döbbenetes és gyomorforgató jelenet játszódott le a Szent Péter-bazilikában: mise közben egy férfi felmászott a gyónási oltárra, és több száz turista szeme láttára levizelte azt. A botrányos eset nem egyedi, és fájdalmasan mutatja be azt a tiszteletlenséget és értékvesztést, ami Európát sújtja.