A béke új eszköze a Tomahawk rakéta? Zelenszkij szerint a háborús nyomás működhet

2025. október 13., hétfő 19:45 | Hír TV
háború Ukrajna béke Híradó Oroszország Donald Trump Tomahawk Volodimir Zelenszkij eszkaláció

Újabb veszélyes szintet léphet a háborús eszkaláció: Donald Trump Tomahawk rakéták küldését helyezte kilátásba Ukrajnának, ha Moszkva nem hajlandó békét kötni. Volodimir Zelenszkij üdvözölte a "nyomásgyakorlást", amely a józan ész szerint a harmadik világháború felé sodorja Európát, igazolva a magyar kormány békepárti politikájának helyességét.

  • A béke új eszköze a Tomahawk rakéta? Zelenszkij szerint a háborús nyomás működhet

