A béke nevében vonultak az utcára, végül szétzúzták Milánó belvárosát az erőszakos tüntetők + videó

A béke nevében vonultak az utcára baloldali szervezetek és bevándorlók, végül pedig törtek, zúztak Milánó belvárosában. Újabb erőszakos tüntetésre került sor szombaton az észak- olaszországi nagyvárosban. Közel tízezren gyűltek össze, hogy Palesztina szabadságát és a háború leállítását követeljék. A tüntetők a kormány fegyverkezési politikáját is támadták, úgy vélik Olaszországnak ki kellene maradnia a háborúból. A baloldali szervezetek és bevándorlók által szervezett felvonulás kemény agresszióba csapott át. A tiltakozók féktelen rongálással vezették le indulataikat. Szupermarketek, boltok kirakatát törték be és öntötték le fekete és vörös festékkel. Több bank ablakát zúzták be, bankautomatákat tettek tönkre, térfigyelő kamerákat vertek le. A kormány iránti gyűlölet is erősen gerjesztette a kedélyeket. Az egyik bank kirakatára azt írták vörös festékkel: "lődd le Giorgiát". Az olasz miniszterelnök és a kormány tagjai iránti fenyegetések immár rendszeresek, minden hétvégén ők kerülnek a gyűlölet középpontjába. A kormányfő fotóját elégetik, kövekkel, paradicsomokkal megdobálják vagy verbálisan halálát kívánják. A kormány tagjai szolidaritásukról biztosították Giorgia Melonit. A milánói megmozduláson tombolt az erőszak. A tüntetők több ponton is nekimentek a rendfenntartó erők munkatársainak, rágalmazták, leköpdösték őket és megdobálták. A rendőrség hét személyt tartóztatott le, hatóságokkal szembeni agresszió vádjával. A kormány a múlt héten szigorításokat vezetett be az utcai tüntetések visszaszorítására, de úgy tűnik, hogy a hétvégi megmozdulásokon egyre nehezebb visszafogni az erőszakot és a pusztításokat.