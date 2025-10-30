A béke illúziója? Robert C. Castel a gázai tűzszünet összeomlásáról + videó
2025. október 30., csütörtök 07:25
| Hír TV
Kevés nyugtalanítóbb hír van a háború folytatódásánál. A gázai tűzszünet összeomlása drámai fordulatot jelent. De miért történt így, és mi várható most a térségben? A Napindító vendége Robert C. Castel, akivel a kudarc mögötti geopolitikai játszmákat és a súlyos humanitárius következményeket vizsgáljuk.
Az Amerikai Egyesült Államok mindent megtesz a béke fenntartása érdekében, azonban Izraelnek joga van az önvédelemhez - jelentette ki Donald Trump, miután újabb izraeli légicsapások voltak a gázai övezetben.