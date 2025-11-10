A beismert hazugság: a BBC elnöke bocsánatot kért a manipulált Trump-beszéd miatt

Megosztás itt:

A „független-objektív” újságírás fellegvára, a BBC, kénytelen volt beismerni, hogy az egyik zászlóshajójának számító Panorama hírmagazin szándékosan manipulálta Donald Trump 2021. januári beszédét. Samir Shah, a BBC elnöke az alsóház illetékes bizottságának küldött levelében ismerte el a súlyos etikai és szakmai vétséget.

Ez a hír messze túlmutat egy egyszerű bocsánatkérésen. Ez a globalista média képmutató működési logikájának kíméletlen leleplezése.

1. A beismerés súlya: több mint hiba, manipuláció

Shah elnö k elismerte: a „szerkesztői beavatkozás” (értsd: a beszéd tudatos megvágása és átkontextualizálása) nyomán az a hamis benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította volna fel híveit, és kifejezetten a kongresszus megrohamozására biztatott volna.

A józan ész alapján ez nem "hiba". Ez célzatos manipuláció. A BBC-nek volt egy előre gyártott narratívája (Trump = erőszakos lázító), és mivel a valóság (a beszéd teljes szövege) ezt nem támasztotta alá, ollóval igazították a tényeket a narratívához.

2. Az ismerős módszer: a La Repubblica-párhuzam

Ez a botrány azért különösen fontos számunkra, mert tökéletesen megmutatja azt a módszertant, amellyel a globalista média és annak hazai képviselői dolgoznak. Ez nem egyedi eset.

Pontosan ugyanezt a hamisítási technikát láttuk a minap, amikor a La Repubblica (és nyomában a teljes hazai baloldali sajtó) Orbán Viktor szájába adott olyan mondatokat Trumpról, amelyeket a miniszterelnök soha nem mondott.

A forgatókönyv ugyanaz:

A cél: Be kell bizonyítani, hogy a nemzeti-konzervatív vezetők (Trump, Orbán) megbízhatatlanok, szélsőségesek vagy épp konfliktusban állnak egymással.

Az eszköz: A tények figyelmen kívül hagyása, idézetek kontextusból való kiragadása, vagy – ahogy a BBC esetében is láttuk – a nyersanyag pofátlan meghamisítása.

3. A hazai következtetés: miért hinnénk a klónoknak?

És itt érkezünk el a józan ész legfontosabb következtetéséhez. A hazai „független-objektív” média (Telex, 444, Partizán stb.) évek óta a BBC-re és a hasonló nemzetközi orgánumokra hivatkozik, mint az újságírás etalonjára, mint az igazság aranyfedezetére.

Most kiderült: az aranyfedezet hamis.

Ha maga a BBC elnöke ismeri be, hogy képesek egy ilyen súlyos, a valóságot meghamisító manipulációra egy világpolitikai eseménnyel kapcsolatban, akkor:

Miért hinnénk el a Telex „elemzéseit” a magyar belpolitikáról?

Miért hinnénk el a 444 „tényfeltárásait” a kormányzati döntésekről?

Miért hinnénk el a Tisza Párt mentegetését az adatbotrányukról?

Konklúzió: A BBC lebukása az egész globalista médiahálózat hitelességét kérdőjelezi meg. Bebizonyosodott, amit a nemzeti oldal évek óta mond: ezek az orgánumok nem a valóságot közvetítik, hanem egy politikai napirendet szolgálnak ki, és ennek érdekében a manipulációtól és a hamisítástól sem riadnak vissza. Ez a felismerés fontosabb, mint valaha.

Forrás: MTI

BBC kép forrása: Wikipédia