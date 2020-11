A Bécsben élő magyarokat sokkolta a kegyetlen terrortámadás

Orbán Viktor miniszterelnök ma este, a kormányülés után újabb szigorításokat jelenthet be a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban – hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján. 3989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 86 769 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20 856-an pedig már meggyógyultak. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett a betegek átlagéletkora, ezért törvényszerű, hogy egyre többen halnak bele a koronavírusba - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa az M1-en. Ötvenmillió forint támogatást nyújtott az Új Szent János Kórház alapítványának a koronavírus-járvány elleni védekezésben alkalmazott orvostechnikai eszközök és készülékek vásárlására a Mészáros Csoporthoz tartozó Mészáros Építőipari Holding Zrt. Koronavírusos lett Salgótarján polgármestere, Fekete Zsolt ezt közösségi oldalán jelentette be. A védekezéshez szükséges intézkedéseket az ellenzék nem támogatja és az Országgyűlésben nem is szavazza meg - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Orbán Balázs közölte: komoly összefogásra lenne szükség, hiszen a járvány második hullámának felszálló ágában van az egész világ. A kormány minden olyan intézkedés ismételt bevezetésének a lehetőségét mérlegeli a koronavírus-járvány elleni védekezésben, amellyel tavasszal már élt - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Törvénysértőnek nyilvánította a kormányhivatal az ingyenes lapokat ellehetetlenítő fővárosi rendeletet, amellyel kapcsolatban törvényességi felhívást is kibocsátottak a fővárosnak - írja a Magyar Nemzet. Átlépte az 5000 milliárd forintot a Magyar Állampapír Pluszban lévő megtakarítások értéke - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar kormány lendületet akar adni a magyar-kambodzsai kapcsolatoknak a phnompeni magyar külképviselet újbóli megnyitásával a „keleti nyitás" stratégiájának részeként - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Európai mentalitással szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel gyilkolt a nizzai merénylő - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Bakondi György közölte: az illegális migráns szeptember elején több száz társával együtt papírok nélkül érkezett Lampedusa szigetére, majd a férfi mészárlásba kezdett, ebből kiindulva nem túl megnyugtatóak az illegális migrációs adatok. Keresztényellenes támadásokat hajtottak végre Európában iszlamisták és nyugati liberális anarchista mozgalmak - mondta Azbej Tristan üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár az M1-en. Terrortámadás történt Bécsben. Hat helyen követtek el merényletet a támadók. Az egyik terrorista még mindig szökésben van. A belügyminiszter mindenkit arra kér, maradjanak otthon. Négy ártatlan halálos áldozata van a bécsi merényletnek. A merénylő, akit a rendőrök lelőttek, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet szimpatizánsa volt - közölte az osztrák belügyminiszter és a bécsi rendőrfőkapitány. A hétfő esti bécsi merénylet sebesültjei közül heten válságos állapotban vannak - közölte a Bécsi Egészségügyi Szövetség egyik szóvivője. Az osztrák rendőrség több házkutatást tartott és többeket letartóztatott Bécs belvárosában „az egyik elkövető környezetében" - közölte az osztrák belügyminisztérium az APA hírügynökséggel. Háromnapos nemzeti gyászt rendelt el az osztrák kormány az előző esti bécsi merénylet után. A civilizáció és a barbárság küzdelmének vagyunk szemtanúi - hangsúlyozta a bécsi terrortámadásra reagáló beszédében Sebastian Kurz osztrák kancellár. Teljes mellszélességgel állunk Ausztria polgárai mellett - jelentette ki Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Elképesztő terrorhullám tört Európára, itt lenne az ideje ébresztőt fújni, valamint annak, hogy a kontinens összefogjon a terrorral szemben - közölte az előző esti bécsi merényletre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az európai kultúra ostrom alatt áll, a multikulturalizmus megbukott, a kontinensnek ideje felébredni - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A tettesek azt akarták bebizonyítani, hogy az osztrákok mostantól nincsenek biztonságban - ezt nyilatkozta Híradóknak a bécsi terrortámadás kapcsán Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Mint fogalmazott: most ismét világossá vált, hogy az illegális bevándorlás és a terrorizmus között szoros kapcsolat van. Emmanuel Macron francia elnök szolidaritásáról biztosította Ausztriát a Bécs belvárosában elkövetett terrortámadást követően. Az iszlamista terror közös ellenségünk, a harc a gyilkosok és felbujtóik ellen közös harcunk - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Meg kell állítani az ördögi terrorizmust - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Twitteren közzétett állásfoglalásában, mellyel a hétfő esti bécsi terrortámadásra reagált. Csehország szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetett be a cseh-osztrák határátkelőkön, és megszigorította az országban lévő zsidó imahelyek és emlékhelyek védelmét - jelentette a cseh közszolgálati hírtelevízió. Lampedusa migránstábora ismét megtelt, miután kilencszázan értek partot az olasz szigeten, a vasárnap érkezett négyszáz illegális bevándorló után. Koronavírussal diagnosztizálták a nizzai Notre-Dame-bazilikában előző héten végrehajtott, három emberéletet követelő iszlamista merénylet elkövetőjét - jelentette a BFM francia hírtelevízió. Világszerte már 46,8 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 31,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Észak-Macedóniában a napokban jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, az ország közegészségügyi intézetének jelentése szerint az utóbbi 24 órában a teszteltek több mint 42 százaléka bizonyult fertőzöttnek, ami nagyon magas aránynak számít. Olaszországban egy nap alatt több mint 22 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Liverpool teljes lakossága rendszeres koronavírus-szűrésen vehet részt e hét végétől, és ezzel megkezdődik a brit kormány által kilátásba helyezett, egész városokra és országrészekre kiterjedő tömeges szűrési program első, egyelőre próbajellegű szakasza. Az egyesült államokbeli New Hampshire két kistelepülésén ismertté váltak az első elnökválasztási eredmények: az egyikben a hivatalban lévő elnök, Donald Trump, a másikban pedig demokrata párti kihívója, Joe Biden győzött. Akár zavargások is kirobbanhatnak az elnökválasztás után a szövetségi alkotmánybíróság azon mostani döntése miatt, hogy a voksolás után három nappal beérkező szavazatokat is figyelembe kell venni - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Huszonöt év börtönbüntetésre ítéltek három templom felgyújtásáért egy amerikai férfit, aki vallomása szerint így próbált nagyobb ismertségre szert tenni blackmetal-zenészként. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy albán férfit, aki tíz illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába juttatni - tájékoztatott a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára. Öt év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Pécsi Törvényszék azt a fiatal férfit, aki az utcán kiskorúakat szólított le és fenyegetett meg pénzt követelve tőlük a baranyai megyeszékhelyen 2018 szeptemberében. Budapesten és néhány vidéki településen ismét megnőtt a légszennyezettség. 21.86 másodperces idővel új országos csúcsot állított fel 50 méter pillangón Szabó Szebasztián a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga hatodik összecsapásán. Mindkét mérkőzését hazai pályán játssza a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligájában. Bejelentette visszavonulását Lutter Eszter, a legeredményesebb magyar strandröplabdázó.