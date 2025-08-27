Keresés

Külföld

A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba

2025. augusztus 27., szerda 08:18 | Világgazdaság

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi ukrán támadás egy olyan központot ért, ahonnan többfelé továbbítható az orosz energiahordozó. A barátság mégis megmaradt a németekkel és még egy érintett országgal, amellyel Ukrajna nem akarna ujjat húzni – csak a Kijevvel amúgy is ellentmondásos viszonyban álló Magyarország és Szlovákia érdekei sérültek. A történet nem emlegetett szereplői közül az egyik vélhetően örült a „csendnek”, amelyet cikkünk most megtör.

  • A Barátság elleni támadás „véletlenül

Felháborodást váltottak ki a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások Magyarországon és Szlovákiában, miközben Brüsszel nem lát kivetnivalót a két ország olajellátásának akadozásában. Folyik a találgatás, hogy az orosz energiarendszert folyamatosan támadó Kijev vajon célzatosan e két vele ellentmondásos kapcsolatban lévő országra gyakorol-e nyomást az Európai Bizottság hallgatólagos jóváhagyása mellett. A legutóbbi támadás egy részlete fontos adalékot szolgáltathat ehhez a vitához. Az esetnek van nem is egy, hanem mindjárt két olyan másik szereplője is, amelyeket az ukránok nem emlegetnek. Legalább az egyikük vélhetően nagyon örült is ennek a „csendnek”, amelyet cikkünk most megtör.

Ez azért is fontos, mivel bármikor újabb támadás érheti a vezetéket, miközben Budapest és Pozsony, a másik oldalon Kijev között pattognak a szikrák. A közép-európai országok olajellátását ha nem is lehetetlenítik el a robbantások, de legalábbis megnehezítik és bizonytalanná teszik, az energiabiztonság pedig nem játék: a háztartások és a vállalatok számára is alapvető.

Az unyecsai elosztóközpontot Oroszország Brjanszki területén augusztus 22-én érte ukrán támadás. Ennek következtében megint leállt a kőolaj szállítása Magyarország és Szlovákia felé a Barátság vezetéken, és a legjobb esetben hétfőn indulhat újra.

A következmények alapján a magyar és a nemzetközi sajtó a Barátság kőolajvezeték elleni támadásként tartja számon az incidenst. Ez egy olyan pontatlan egyszerűsítés, ami a politikában és a médiában is gyakori. Ebben az esetben ugyanakkor fontos részleteket fed el, amelyekből nem kevésbé fontos következtetések vonhatók le a kijevi szándékokat illetően.

Leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy a támadás a Barátság kőolajvezeték ellen irányult, de valami lényeges kimaradt – írja a Világgazdaság.

Tehát lényegét tekintve nem hiba azt mondani, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadták meg, hiszen a hátrányos következményeket – amelyeket Brüsszelben nem tartanak érdemesnek számba venni – ennek a vezetéknek a magyar és szlovák végpontjain viselik. 

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

Fotó: Világgazdaság

