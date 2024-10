A baloldali spanyol kormány szerint nem szabadna Unión kívüli országba szállítani a bevándorlókat + videó

Megosztás itt:

A spanyol kormány nem akarja követni az olaszok módszerét, vagyis hogy Európai Unión kívüli migránsközpontokba küldje el az illegális bevándorlókat. A kormányszóvivő azt mondta, hogy továbbra is a saját útjukat szeretnék járni és itt, Spanyolországon belül akarnak férőhelyet biztosítani minden afrikai menekültnek, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. Ez azt jelenti, hogy a spanyol kormányt az sem érdekli, hogy még az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is ajtót nyitott az olaszok kezdeményezése előtt, hogy megoldja az Európát sújtó migrációs krízist.

A problémában leginkább érintett Kanári-szigetek vezetése viszont nem sokkal később közölte, hogy nem foglalkoznak a központi kormány álláspontjával, mivel lényegében ők szenvednek leginkább az illegális migrációs nyomástól, úgyhogy ők megfontolják az olasz módszer átvételét és megvizsgálják, hogy hogyan tudnák ők is harmadik országokba kihelyezni a bevándorlókat, mivel ez hatalmas segítség lenne a túlterhelt befogadórendszerüknek. A kanári vezetés szerint a miniszterelnöknek is inkább oda kellene figyelnie az olaszokra és az unió jelenlegi álláspontjára ahelyett, hogy makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy egyedül kezelje ezt a problémát.

A másik szigetcsoport, a Baleár-szigetek elnöke is közölte, hogy ő is nyitott a bevándorlók harmadik országokban történő elhelyezésére, mivel itt már nem kizárólag szolidaritásról beszélünk, hanem kapacitáskezelésről is és be kell látni, hogy a két szigetcsoport befogadóképessége véges. Hozzátette viszont, hogy ebben a kérdésben nem neki, hanem Pedro Sánchezéknek kell, jobban mondva kellene vezető szerepet és felelősséget vállalnia.

Csak a Kanári-szigetekre idén már több mint 31 ezer illegális bevándorló jött, ami 85 százalékkal több a tavaly ugyanebben az időszakban rögzített adatnál.