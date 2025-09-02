Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 02. Kedd Rebeka, Dorina napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A baloldali országvezető bukására számít a britek többsége

2025. szeptember 02., kedd 20:12 | MTI
Nagy-Britannia közvélemény-kutatás felmérés Keir Starmer

A britek többsége szerint Keir Starmer miniszterelnök a következő választások előtt távozik tisztségéből. Az új felmérések kimutatták azt is, hogy Starmer személyes támogatottsága minden eddiginél alacsonyabb.

  • A baloldali országvezető bukására számít a britek többsége

A tavaly júliusi nagy-britanniai parlamenti választásokon a Starmer vezette Munkáspárt nagyarányú győzelmet aratott a Konzervatív Párt felett, és 14 év óta először kormányt alakíthatott.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató intézet, a YouGov kedden ismertetett, 5747 brit választópolgár bevonásával elvégzett országos reprezentatív felmérése azonban kimutatta, hogy

a britek 53 százaléka szerint a legkésőbb 2029-ben esedékes következő választásra már nem Keir Starmer vezeti a Munkáspártot.

Az átlagon belül a válaszadók 20 százaléka meglehetősen, 33 százalékuk nagyon valószínűtlennek nevezte, hogy a következő parlamenti választás idején is a jelenlegi kormányfő áll majd a Labour élén.

A brit választók harmada számít csak arra, hogy Keir Starmer vívja meg a Munkáspárt vezetőjeként a négy éven belül esedékes választási csatát: 23 százalék meglehetősen biztos ebben, és mindössze 9 százalék nevezte nagyon valószínűnek ugyanezt.

A YouGov kiemelte, hogy még a Munkáspárt szavazótáborán belül is

37 százalék azoknak az aránya, akik szerint valószínűtlen, hogy a következő választás idején is Starmer áll a párt és a kormány élén.

A Labour szavazóinak 52 százaléka ugyanakkor továbbra is bízik ebben.

Egy másik, ugyancsak kedden ismertetett felmérés szerint Keir Starmer személyes népszerűsége minden eddiginél alacsonyabbra süllyedt a brit választók körében.

A City AM londoni pénzügyi információs portál és a Freshwater Strategy globális üzleti tanácsadó konglomerátum 1251 felnőtt brit állampolgár bevonásával elvégzett vizsgálata azt mutatta ki, hogy a munkáspárti miniszterelnök támogatottságának nettó egyenlege - vagyis a tevékenységével elégedett, illetve elégedetlen választók százalékos megoszlásának különbsége - mínusz 41.

A munkáspárti kormány megítélését a tavalyi választási győzelem óta több olyan intézkedés is alaposan megtépázta, amely különböző szakmai és társadalmi körökben komoly visszatetszést keltett.

Ezek közé tartozott, hogy a kormány tavaly megvonta a nyugdíjasok többségétől az addig évente automatikusan folyósított téli fűtési segélyt, és csak azok folyamodhattak ezért a juttatásért, akik megfeleltek a rászorultsági kritériumoknak.

A hatalmas felháborodás hatására a kormány néhány hete visszavonta ezt az intézkedést, így a nyugdíjasok többsége az idei fűtési szezonban ismét hozzájuthat a segélyhez. A felmérések szerint azonban a közvélemény továbbra is elhibázottnak tartja a segély megvonásáról hozott tavalyi döntést, és megalázónak az intézkedés idei visszavonását.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Haszonélvezeti jog vagy tulajdonjog? Eláruljuk, melyik az erősebb!

Elfogták a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját + videó

Elképesztő, ami a ruha alatt van! - Tolvai Reni képe nagy port kavart

Ők találtak rá a 22 hónapos Hanna holttestére

Ajándékot ad a Lidl és az Aldi, ha náluk váltod be a nyugdíjas utalványt

Hoppá: Lebukott Ursula von der Leyen – szó sem volt orosz GPS-zavarásról

Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha

Héder Barna legalább 50 millió forinttal tartozhat az olimpiai stábnak

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

További híreink

Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz
2
Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”
3
Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül
4
Andrej Babis megszólalt a támadás után
5
Ukrajna nekiment Magyarországnak és Szlovákiának – egyre durvább a diplomáciai háború
6
Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó
7
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó
8
A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki
9
Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha
10
Botrány Bulgáriában: tüntetők torlaszolták el Von der Leyen útját

Legfrissebb híreink

Szívvel a nagy esőben: Négy hős összefogása mentette meg az utat Baranyában – vigyázzunk egymásra + videó

Szívvel a nagy esőben: Négy hős összefogása mentette meg az utat Baranyában – vigyázzunk egymásra + videó

 Megható összefogás Baranyában: egy kidőlt fa torlaszolta el az utat a zobákpusztai kanyarokban, de négy bátor férfi gondolkodás nélkül cselekedett! Szakadó esőben, szétázva vágták fel a fát, hogy mindenki biztonságban hazajuthasson. Ez a történet a szívünkig hatol, és bizonyítja: a jóság és az emberség mindig utat tör! Olvass tovább, és hagyd, hogy ez a történet téged is inspiráljon!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Merénylet a cseh hazafi ellen: Andrej Babiš megszólalt – A népek akaratát nem törhetik meg

Merénylet a cseh hazafi ellen: Andrej Babiš megszólalt – A népek akaratát nem törhetik meg

 Drámai pillanatok Észak-Morvaországban: Andrej Babišt, a cseh nép büszke vezetőjét gyáva támadás érte egy választási gyűlésen! A mankóval hátulról leütött politikus kórházba került, de most először megszólalt, és erőteljes üzenetet küldött a hazafiaknak: „A támadások nem állítanak meg! A cseh nép dönt a választásokon, nem az erőszak!” Olvass tovább, és tudd meg, hogyan áll ki Babiš a nemzeti érdekekért a legnehezebb időkben is!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!