Ebben az esetben megfosztanák hazánkat a szavazati jog gyakorlásától az Európai Tanácsban. Szijjártó Péter hozzátette: a balliberális erők továbbra is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy eltüntessék az utolsó akadályt is a háború útjából azzal, hogy elhallgattatnák és kizárnák hazánkat a döntéshozatali folyamatokból.

