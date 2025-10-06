Keresés

Külföld

A bajor kormányfő teljesen kiakadt, hogy még nem vezették be a kötelező sorkatonaságot Németországban

2025. október 06., hétfő 10:54 | Origo
Bajorország Markus Söder Németország Háború Ukrajnában Boris Pistorius kötelező sorkatonai szolgálat bajor kormányfő

Élesen bírálta a német kormány katonai toborzási terveit Markus Söder. A bajor kormányfő szerint eljött az idő a kötelező sorkatonaság újbóli bevezetésére, mert Németország biztonsága „soha nem volt ennyire veszélyben”.

  • A bajor kormányfő teljesen kiakadt, hogy még nem vezették be a kötelező sorkatonaságot Németországban

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

"A sorkatonaság elkerülhetetlen. A félmegoldások ideje lejárt. Egy himihumi toborzás senkinek sem segít" – fogalmazott a bajor kormányfő a Bildnek adott interjúban. A puszta önkéntesség csak első lépés lehet. Nagy fenyegetés idején többre van szükség, mint egy kérdőíves hadseregre.

Söder szerint Németország biztonsága ma „masszívan veszélyben” van. A bajor politikus attól tart, hogy minden egyes nap, amit a berlini kormány tétlenül tölt, csak tovább gyengíti a védelmi képességet, írta a Junge Freiheit. „Erős hadsereghez nem elég a pénz és a technológia. Szükség van emberekre is, akik készek megvédeni az országot” – hangsúlyozta.

A szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius által előterjesztett terv szerint a kormány nem akarja azonnal visszahozni a kötelező sorkatonaságot. Ehelyett a 18 éves fiatalokat egy kérdőív kitöltésére köteleznék, amely alapján a hadsereg önkéntes jelentkezőket toborozhatna. A dokumentum kitöltése a férfiak számára kötelező lenne, a nők számára pedig önkéntes. A terv szerint az így begyűjtött adatokat a Bundeswehr használhatná toborzásra – ám a kritikusok szerint ez kevés: hiányzik a kiképzési infrastruktúra, a tisztek, sőt, a megfelelő felszerelés is. A német hadsereg jelenleg súlyos létszámhiánnyal küzd: az aktív katonák aránya alig haladja meg az 50 százalékot, miközben a hadsereg túlságosan sok adminisztratív dolgozót és tisztet foglalkoztat.

Fotó: Shutterstock

 

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

