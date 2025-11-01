Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 01. Szombat Marianna napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A 2015-ösnél nagyobb migránscunami érheti el Európát

2025. november 01., szombat 13:57 | Magyar Nemzet
Dél-Ázsia pakisztáni–afganisztáni határ pakisztáni–afganisztáni harcok bevándorlási hullám

Újabb konfliktus lángolt fel Dél-Ázsiában: a pakisztáni–afganisztáni határon zajló harcok hosszabb távon egy, a 2015-ös migrációs válságnál is nagyobb bevándorlási hullámot indíthatnak el Európa irányába.

  • A 2015-ösnél nagyobb migránscunami érheti el Európát

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Az Afganisztán és Pakisztán közötti konfliktus lezárására tett kísérletek kudarcot vallottak Isztambulban. Habár a határ mentén kialakult konfliktus több szempontból is veszélyezteti Európát, a legnagyobb kockázatot azonban egyértelműen egy új migrációs hullám kialakulása hordozza – írja az Origo.

A legutóbbi erőszakhullám akkor robbant ki, amikor pakisztáni repülőgépek október 10-én megtámadták Kabult, megtorolva egy kasmíri bombázást, amelyben 26 civil halt meg. Iszlámábád írásos garanciákat követel a táliboktól a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) fegyvereseinek afganisztáni elfojtására, míg Kabul lehetetlennek nevezi ezt, és a légicsapásokat okolja az eszkalációért. Csak a múlt hétvégén öt pakisztáni katona és 25 TTP-harcos halt meg az összecsapásokban. 

A pakisztáni védelmi miniszter „nyílt háborúra” figyelmeztetett, a határokat lezárták, és Európa egy újabb illegális bevándorlási hullámmal néz szembe, amely összehasonlítható a szíriai polgárháború hullámával.

Pakisztán körülbelül hárommillió afgánnak ad otthont, akik közül havonta ezreket kitoloncol, hogy aztán ismét elmeneküljenek Afganisztánból. A káoszt most tovább súlyosbítja az illegális bevándorlók Iránon, Törökországon és a Balkánon keresztül az EU-ba irányuló áramlása. 2025 első felében 250 000 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be Dél-Ázsiából – ez 30 százalékos növekedés –, amelyből az afgánoké több mint százezret tesz ki.

A szakértők szerint a menekültcunami így szinte biztosan elárasztja Lampedusát, a görög szigeteket és a közép-európai városokat, ami akár súlyosabb is lehet a 2015-ös válságnál.

A Frontex máris 40 százalékos növekedésről számol be a keletmediterrán átkelések száma kapcsán október eleje óta. Naponta érkeznek hajók, az ellátó rendszerek agyonterheltek, a biztonsági kockázatok erősödnek. Ehhez jönnek még az emberi áldozatok: több ezer nő és lány esik áldozatul az emberkereskedelemnek, gyerekek vesznek el az úton, egész falvak ürülnek ki, miközben a modern kori rabszolga-kereskedelem virágzik.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ezért létfontosságú a klíma tisztítása – sokan nem is sejtik, mekkora veszélyt rejt a légkondijuk

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Ide még Reviczky Gábor és Schell Judit is kevés volt: Rémesen rossz lett az első magyar horrorfilm

Így zúznák szét a gazdaságot Magyar Péterék, ha elérik céljukat

Búcsút inthetsz a kábelrengetegnek a Lidl szuper termékével

Osztrák szabadságpárti politikus: külpolitikai botrány, ha a Strabag belefolyik a magyar kampányba

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Aki ebbe a vércsoportba tartozik, lassabban öregszik

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

További híreink

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél

Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál
2
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
3
Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról
4
Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 éves lányt Szegeden
5
Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó
6
Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint
7
Venezuela orosz fegyverekkel akar az Egyesült Államokkal szembeszállni
8
Szijjártó Péter: Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon
9
Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó
10
A bűnrészes csend: Egy hároméves gyermek halála és a szülői árulás mélységei

Legfrissebb híreink

Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást

Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást

 A politológus közel két órán keresztül elemezte az aktuális hazai politikai viszonyokat, illetve bizonyos témákban, így a jövő évi választással kapcsolatban is előrevetített különféle változatokat.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!