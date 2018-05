9 év után először lesz választás

2009 óta először rendeznek parlamenti választásokat Libanonban. Akkor eredetileg 4 évre kapott mandátumot a bejrúti törvényhozás, de a parlamenti ciklust kétszer is meghosszabbították – egyrészt a Szíriában dúló háború és az onnan érkező menekült hullám miatt, másrészt azért, hogy megreformálják a választási rendszert. Ettől az évtől kevesebb körzetben voksolnak, és most először a külföldön élő libanoniak is szavazhatnak. Az előzetes várakozások szerint az Egyesült Államok és Izrael által terrorszervezetnek tartott Hezbollah megerősödhet a választásokon. Hivatalos eredmény jövő hét elejére várható.