9 év helyett 5:bársonyos ítélet a budapesti embervadászatért – A német bíróság elnézte a gyilkossági kísérletet?

Meglepetéssel zárult a müncheni Felsőbb Tartományi Bíróságon a szélsőbaloldali Hanna S. ügye, akit a budapesti "embervadászatban" való részvétellel vádoltak. Annak ellenére, hogy a bíró is hajszaként írta le a több súlyos sérüléssel járó akciókat, a vádlott mindössze öt év börtönt kapott. Ez több mint négy évvel kevesebb, mint a német szövetségi ügyészség által javasolt kilenc év szabadságvesztés, amelyet eredetileg gyilkossági kísérlet vádja miatt indítványoztak.

Súlyos testi sértés és jelenlét a helyszínen

A bíróság megállapította, hogy Hanna S. jelen volt a budapesti támadások során, ahol több ember is súlyosan megsérült. Ezzel felelőssé tették őt a súlyos testi sértés bűncselekményéért. A bíróság döntését a vádlott hívei demonstrációval fogadták a Stadelheim börtön előtt, ahol a tárgyalóterem található.

A budapesti Antifa

Az ítélet a szélsőbaloldali Antifa hálózat elleni nemzetközi nyomozás egyik mérföldköve. A "Budapest Komplexum" néven ismert támadássorozat másik hét gyanúsítottja feladta magát. A per folytatódik, ugyanis hat másik gyanúsítottat a düsseldorfi bíróság elé állítottak. Közöttük van a már Magyarországnak kiadott Maja T. is, akinek ügye már korábban is a címlapokra került.

