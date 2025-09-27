Keresés

2025. 09. 27. Szombat
Külföld

9 év helyett 5:bársonyos ítélet a budapesti embervadászatért – A német bíróság elnézte a gyilkossági kísérletet?

2025. szeptember 27., szombat 17:00 | Magyar Nemzet

Enyhe ítélet született a müncheni bíróságon! A szélsőbaloldali Hanna S.-t öt év börtönre ítélték a budapesti "embervadászatban" való részvételért. Annak ellenére kapott enyhébb büntetést, hogy az ügyészség gyilkossági kísérlet vádja miatt kilenc évet kért! A támadássorozat, amelyben több ember súlyosan megsérült, a bíróság szerint "hajsza" is volt.

  • 9 év helyett 5:bársonyos ítélet a budapesti embervadászatért – A német bíróság elnézte a gyilkossági kísérletet?

Meglepetéssel zárult a müncheni Felsőbb Tartományi Bíróságon a szélsőbaloldali Hanna S. ügye, akit a budapesti "embervadászatban" való részvétellel vádoltak. Annak ellenére, hogy a bíró is hajszaként írta le a több súlyos sérüléssel járó akciókat, a vádlott mindössze öt év börtönt kapott. Ez több mint négy évvel kevesebb, mint a német szövetségi ügyészség által javasolt kilenc év szabadságvesztés, amelyet eredetileg gyilkossági kísérlet vádja miatt indítványoztak.

Súlyos testi sértés és jelenlét a helyszínen

A bíróság megállapította, hogy Hanna S. jelen volt a budapesti támadások során, ahol több ember is súlyosan megsérült. Ezzel felelőssé tették őt a súlyos testi sértés bűncselekményéért. A bíróság döntését a vádlott hívei demonstrációval fogadták a Stadelheim börtön előtt, ahol a tárgyalóterem található.

A budapesti Antifa 

Az ítélet a szélsőbaloldali Antifa hálózat elleni nemzetközi nyomozás egyik mérföldköve. A "Budapest Komplexum" néven ismert támadássorozat másik hét gyanúsítottja feladta magát. A per folytatódik, ugyanis hat másik gyanúsítottat a düsseldorfi bíróság elé állítottak. Közöttük van a már Magyarországnak kiadott Maja T. is, akinek ügye már korábban is a címlapokra került.

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: ALF MEIER / DPA

 

 Nyitrai Zsolt számokkal érvel: a 2010-es 97 ezres átlagnyugdíj mára 245 700 forint! A kiegészítő emeléssel 47 200 forint érkezik a nyugdíjasokhoz. Ezzel áll szemben a Tisza Párt és Magyar Péter hiteltelen ígérete, akinek nyíltan megüzenték: "Szégyellje magát!" A veszély hatalmas: a nyugdíjasok szerint a Tisza Párt "Brüsszel kedvében járva" megszüntetné a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat is!

Háború Ukrajnában

