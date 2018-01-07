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87 éves korában meghalt John Young

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2018. január 7., vasárnap 10:32, frissítve: vasárnap 11:04

Az amerikai űrhajós negyvenéves pályafutása alatt hatszor járt a világűrben.

John Young 2004-ben ment nyugdíjba. Ő volt az egyedüli olyan amerikai asztronauta, aki a NASA mindhárom űrprogramjában részt vett. Az Apollo–16 parancsnokaként 1972 áprilisában három éjszakát töltött a Holdon.

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John Young

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