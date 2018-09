8 év alatt a kilencedik Orbán–Putyin eszmecsere

8 év alatt kilenc kétoldalú találkozó volt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között. Miközben szoros a kapcsolat a magyar miniszterelnök és az orosz elnök között, Európában Vlagyimir Putyint fagyosan fogadják a legtöbb fővárosban. A Krím-félsziget annektálása és az ukrajnai háború miatt hozott uniós szankciók még mindig érvényben vannak és bár Orbán szerint ezek károsak, mégis Magyarország rendre megszavazza ezeknek a meghosszabbítását. Brit kérésre Magyarország is kiutasított egy orosz diplomatát a Szkripal-ügy miatt. Az idegméreggel egy volt orosz kémet akartak meggyilkolni, de négyen szenvedtek mérgezést és egy brit nő meghalt. Az ügyről azóta is hátborzongató részletek derülnek is nagyon komoly feszültséget generált Nagy-Britannia és Oroszország között.

Orbán Viktor moszkvai látogatását és Oroszország helyzetét vesézi ki a Hír TV 17.30-kor kezdődő Globál című műsora.