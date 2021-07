750 ezer pedofil tevékenykedik az interneten

Egy nagy nemzetközi lobbihálózat nyomásgyakorlása áll a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni támadás mögött - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter így fogalmazott: „ innentől kezdve világossá vált, hogy az LMBTQ-aktivisták nem mehetnek be az iskolákba, óvodákba és nem beszélhetik tele kényük-kedvük szerint a magyar gyerekek fejét”. A magyarok 74 százaléka szerint szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban - derül ki a Nézőpont Intézet országos felméréséből. Sokkal élesebb törésvonal alakult ki az Európai Unióban a csatlakozás után egy évtizeddel, mint azt bárki korábban gondolta volna - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemen. Gulyás Gergely szerint ez az ellentét nemcsak ideológiai és politikai, hanem sokkal inkább geográfiai és társadalmi. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az első komolyabb nézeteltérést a magyar kormány és az unió között a migrációpolitika okozta, a legaktuálisabb pedig a gyermekvédelmi törvény körül kialakult helyzet. Az összefogás napjainkban korparancs, egymás biztonságát csak közösen tudjuk megteremteni és megőrizni - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A hagyomány ereje rendkívül nagy; a nyelv, a kultúra, a hagyományok és a közös történelem tart össze közösségeket, emberi értékeket - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Budapest Pride fesztivál résztvevői a Madách téren gyülekeztek, innen vonultak tovább a Fővám téren keresztül a Tabánig. Az eseményen több politikus is részt vett, Karácsony Gergely főpolgármester beszédet is mondott. Több ellentüntetést is tartottak a fővárosban. Deviánsok vonulásának nevezte a Pride-ot Gaudi-Nagy Tamás. A European Patriots Unite elnökségi tagja szerint a rendezvény törtvényt sért, és a kiskorúak veszélyeztetése is fenn áll. Mesehősnek öltöztetett gyermekeket meneteltetett volna a Budapest Pride felvonuláson a Labrisz Leszbikus Egyesület - írja a Magyar Nemzet. Az akciót csak az egy hónapja elfogadott gyermekvédelmi törvény akadályozta meg. Továbbra is perrel fenyegeti a sajtót a Momentum EP-képviselője. Cseh Katalinban azonban párttársai továbbra is megbíznak, annak ellenére, hogy uniós pénzekkel való visszaélés gyanújába keveredett. Fekete Győr András kijelentette, hogy a Momentum nem indít eljárást ebben az ügyben. A Cseh Katalinhoz köthető korrupciós botrányról alig írt, ám a Pegasus-ügyről összesen csaknem háromszáz cikket gyártott le a Telex, az Index, a 444, a 24, valamint a HVG és a Népszava online felülete - összegezte a Magyar Nemzet. A Momentumos politikushoz köthető milliárdos uniós támogatás ügyének fejleményiről az Index csupán egy, a Telex két cikket közölt. Mindenki számára elérhetővé tette az Amnesty International azt az alkalmazást, amelynek letöltésével ellenőrizni lehet, hogy megtámadta-e a telefont az izraeli Pegasus kémszoftver - írja a Magyar Nemzet. A Soros-szervezet állítása szerint az általuk kifejlesztett applikáció a telefonkészülékeken a titkosított mentéseket is képes visszafejteni, és a rosszindulatú nyomokat naplószerűen össze tudja gyűjteni. Ismét Farkas Flóriánt választotta meg a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség elnökének a szervezet kongresszusa. A szakmatanulás lehetőségét ajánlotta a felsőoktatásból kimaradók figyelmébe Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Már több mint 23 ezren vesznek részt a Nyári diákmunka programban - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Aláírásgyűjtésbe kezdett a Magyar Munkáspárt azért, hogy nettó 250 ezer forintra emeljék a minimálbért. Thürmer Gyula a népszavazással kapcsolatban azt mondta: a Magyar Munkáspárt az emelt minimálbérről szóló kérdést szeretné feltenni. A párt elnöke hangsúlyozta, támogatják a kormány kezdeményezését, hiszen a gyermekek védelme a legfontosabb. A kereszténydemokrata-konzervatív politikai erőknek meg kell szervezniük magukat Európában - mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemen. Áldatlan állapotok uralkodnak két szerb határ menti településen Majdányon és Rábén az illegális bevándorlók miatt. Az alig pár száz lelket számláló településeken ismét megnőtt a migránsok száma. Erősíti határainak védelmét Ausztria, mert ismét egyre több illegális bevándorló próbál bejutni az ország területére - jelentette be Karl Nehammer belügyminiszter. Észtország száz kilométer hosszú szögesdrótot és három drónt ad térítésmentesen Litvániának, hogy megvédje a határát a fehérorosz határon át érkező illegális bevándorlóktól. A koronavírus-fertőzöttek száma 193,6 millió, az áldozatoké 4,15 millió világszerte. Könnygázt vetett be a párizsi rendőrség a tüntetők ellen, akik az új járványügyi korlátozások miatt vonultak az utcára. Montenegró ismét korlátozásokat vezet be, bezárnak az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók augusztus 2-ig a kedvezőtlen járványhelyzet miatt. Három hét alatt csaknem megháromszorozódott a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma Törökországban. Ezrek tüntettek szombaton Új-Dél-Walesben a koronavírus-járvány miatti lezárások ellen, aminek végeredményeként még tovább tarthat majd a lezárás, mert a demonstráció miatt tovább emelkedhet a fertőzések száma. Négy hónapos csúcsra emelkedett a koronavírustól újonnan fertőzöttek napi száma szombatra Izraelben. Az orosz minisztérium új ajánlása szerint a gyógykezelésen átesett daganatos betegek olthatók Szputnyik V-vel. Több ezren vonultak az utcákra Sydney-ben és más ausztrál városokban, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány elleni korlátozások miatt. Elfogadta a francia parlament a radikális iszlám elleni törvénytervezetet. Országos kijárási tilalmat hirdetett a tálib lázadók offenzívájával szembesülő afgán kormány. Újabb áradások nehezítik a helyzetet Belgiumban a szombati heves esőzések nyomán. Ezreket evakuáltak a Fülöp-szigeteki hatóságok az áradások miatt az ország fővárosának, Manilának az agglomerációjából. Tizennégyen meghaltak egy raktártűzben szombaton Kína északkeleti részén, 26-an pedig égési sérüléseket szenvedtek. A közeledő In-Fa (Tűzijáték) tájfun miatt töröltek minden sanghaji repülőjáratot a kínai hatóságok, a nagyvárosban és környékén részben leállt a metróközlekedés is, és bezártak a boltok. A 3-as metróvonalon a rekonstrukciós munkálatok miatt augusztus 22-ig Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között metrópótló autóbuszok járnak és több utcában változik a forgalmi rend a pótlás idején- közölte a BKV Zrt. Szilágyi Áron megnyerte a férfi kardozók egyéni versenyét a tokiói olimpián, immár a harmadik egymást követő olimpián szerzett aranyérmet. A világranglista-vezető, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely második asszóját is megnyerte, ezzel bejutott a negyeddöntőbe a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a tokiói olimpián. Kondricz Kata és Pásztor Flóra is kiesett a 32 között a női tőrözők egyéni versenyében a tokiói olimpián. A magyarok közül utolsóként, a 16 között Kreiss Fanni is búcsúzott a női tőrözők egyéni versenyétől azi olimpián. Major Veronika a 34. helyen zárt a női légpisztolyosok versenyében. Péni István az ötödik helyen végzett a férfi légpuskások versenyében vasárnap a tokiói olimpián. Negyeddöntős veresége után a vigaszágon folytathatja szereplését Pupp Réka a cselgáncsozók 52 kilogrammos súlycsoportjában . Fucsovics Márton vállsérülés miatt visszalépett a tokiói olimpia tenisztornájától. Negyeddöntős futamában második lett, ezzel elődöntőbe jutott egypárevezésben Pétervári-Molnár Bendegúz a tokiói olimpián. Verrasztó Dávid negyedik lett 400 méter vegyesúszásban. A címvédő Hosszú Katinka az ötödik, Mihályvári-Farkas Viktória pedig a hatodik helyen végzett női 400 méter vegyesúszásban az olimpián. Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott 10-9-re kikapott Görögországtól első csoportmérkőzésén a tokiói olimpián. A magyar színekben versenyző Salim Omar a tekvondósok 58 kilogrammos kategóriájában ötödik lett az olimpián. A Hungaroring területére való belépéshez kötelező a védettséget igazoló karszalag is az érvényes belépő mellett a jövő péntektől vasárnapig tartó Forma-1-es Magyar Nagydíjon.