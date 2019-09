7 millió ember hagyta el az otthonát a szélsőséges időjárás miatt

Nemcsak a háborúk miatt kényszerülnek sokan az otthonuk elhagyására. Az országon belüli menekültfolyamatokat figyelő genfi székhelyű nemzetközi központ, az IDMC szerint az idei év első felében 7 millió embernek kellett elvándorolnia a szélsőséges időjárás miatt. Ez a szám év végére elérheti a 22 millió főt is, így 2019 lehet az utóbbi időszak legsúlyosabb éve.

Márciusban csapott le az Idai ciklon Afrika dél-keleti részére. A vihar következtében felütötte a fejét a kolerajárvány ráadásul az egyébként is élelmezési gondokkal küszködő régióban a termőföldek nagy része is megsemmisült, így az éhezés miatt is sokan hagyták hátra az otthonukat.

Májusban a Fani ciklon végzett hatalmas pusztítást Indiában és Bangladesben. Akkor 1,4 millió embert kellett evakuálni a vihar útjából. Iránban pedig a lakosság 90%-át érintette valamilyen módon az országot sújtó árvíz.

Szeptember elején érte el az ötös erősségű Dorian hurrikán a Bahamákat, amely az ország északi részét szinte teljesen letarolta. A sziget alakosságának nagy részét azóta is evakuálják, mivel nincs áramszolgáltatás, megsemmisültek a repterek és kikötők, így az élelmiszersegélyek is nehezen jutnak célba. Nincsenek, bankok, iskolák, munkahelyek. Mindent újjá kell építeni.

Elvesztettem mindenemet, a pénzemet, a házamat, a papírjaimat. Semmim sem maradt

- mondta elkeseredetten egy helyi lakos.

A Csendes-óceán térségében pedig a tájfunok egyre gyakoribbak. Japánra kétszer is lecsaptak egy hónapon belül. A nagy mennyiségű csapadék következtében gyakoriak a földcsuszamlások, amelyek hatalmas károkat okoznak.

Európában a nyári erdőtüzek miatt kellett sok embernek elhagyni az otthonát. Gran Canaria szigetén 9000 embert evakuáltak a tűz útjából. De erdőtűz tombolt Oroszországban és Brazíliában is, ahol rekord mennyiségű erdőtűz pusztított egyszerre.

A belső menekültfolyamatokat figyelő szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás csökkentéséhez nemzetközi összefogás szükséges, és segíteni kell az otthonukat elhagyni kényszerülő embereket.

