65 név emlékeztet arra, hogy hova vezet a gyűlölet

2025. november 02., vasárnap 19:32 | MTI
Kárpátalja emlékmű holokauszt felavatás Zápszony

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap Kárpátalján, a Beregszászi járásban található Zápszonyban a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére létrehozott emlékhely átadásán mielőbbi békét sürgetett és kijelentette: az ártatlan zsidó emberek neveit megörökítő tábla figyelmeztet arra, hogy hova vezethet a gyűlölet, hova vezethet a kirekesztés.

  • 65 név emlékeztet arra, hogy hova vezet a gyűlölet

Szili Katalin külön köszönetét fejezte ki a református közösségnek azért, hogy halottak napján "egy másik közösségről emlékezett meg, és ez az igazi humanizmus".

"Soha nem hagyhatunk fel azzal, hogy mi magunk emberségesek legyünk embertársainkkal, hogy mi magunk tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot"

- mondta a miniszterelnöki főtanácsadó.

"Emlékezni kötelesség, felejteni bűn"

- húzta alá Szili Katalin, hozzátéve: kevesen gondolták azt, hogy egyszer még Kárpátalján a háború árnyékában fognak emlékezni a II. világháború végén elhunyt zsidó áldozatokra.

Ha kimondjuk azt, hogy a szörnyűségeknek soha többé nem szabad megismétlődnie, akkor azt is hozzá kell tennünk, "ez nem egy szólam, több mint egy ígéret, ennek fogadalomnak kell lennie".

Szili Katalin szavai szerint ez az emlékmű az emberi méltóság jelképe, "az emberi emlékezés oltára" lehet.

A magyar kormány, Magyarország mindent megtesz azért, hogy Kárpátalján is mielőbb béke honoljon.

"Béke legyen Ukrajnában, béke legyen a világban" - emelte ki a miniszterelnöki főtanácsadó.

A holokauszt zápszonyi áldozatai előtt tisztelgő emlékhely kialakítását a helyi református egyházközség presbitériuma kezdeményezte a falu szülötte, Tóth Mihály, korábbi ukrán parlamenti képviselő javaslatára - mondta el Orosz Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora az avatóünnepségen.

Az emléktábla 65 nevet tartalmaz, miközben a múlt század 30-as éveiben a falu lakosságának 10 százaléka, 73 személy volt izraelita felekezetű. Mára Zápszonyban egyetlen zsidó származású ember sem maradt.

Fotó: MTI/Nemes János

 

