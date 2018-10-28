2018. október 28.,
vasárnap, Simon, Szimonetta napja

6 év után ismét kitárja kapuit a damaszkuszi múzeum

Hír TV

2018. október 28., vasárnap 22:00

6 év után újra megnyílt a damaszkuszi nemzeti múzeum. A létesítményt a szír polgárháború miatt 2012-ben zárták be, hogy megóvják a gyűjteményt a rakétatámadásoktól. Szíriában több mint 700 fontos régészeti lelőhely van, ezek közül azonban sok megsemmisült a háborúban, vagy kifosztották. A leghíresebb az őskori Palmyra, amely az UNESCO világörökség listán is szerepel és az Iszlám Állam elfoglalta. A nemzeti múzeum 6 éves zárva tartása alatt a múzeumi szakemberek mintegy 300 ezer leletet és kéziratot rejtettek el országszerte, hogy megóvják őket.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Merkel: Az EU nem várhat addig, míg minden tagállam egyetért

2

MTI

Meghalt a kislány, akinek rosszulléte miatt leszállt egy repülőgép Budapesten

3

Hír TV

Rendkívüli állapotot hirdettek Oroszországban

4

MTI

Mesterlövész végzett egy kárpátaljai magyar nemzetiségű katonával

5

MTI

Újabb drágulás a láthatáron

6

Hír TV

Juncker ráerősített, alkalmatlan a tisztségére