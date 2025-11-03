400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó
2025. november 03., hétfő 11:28
| HírTV
Egy brit lap számításai szerint közel 400 milliárd dollár hiányzik az ukrán költségvetésből, amit az európaiaknak kellene előteremteniük. Két forráshoz tudna Brüsszel nyúlni az Economist szerint: az egyik az Európában befagyasztott orosz vagyon, a másik a következő hétéves költségvetés drasztikus átalakításából felszabadítható összegek.
