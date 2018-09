3D-nyomtatott felhőkarcolók Dubajban

A 3D nyomtatás már ma széles körben nyújt lehetőséget gyors és tartós elemek létrehozására az építőiparban. Akadálymentes rámpák, homlokzati elemek egész sorát hozzák már ma is létre ezzel az aránylag új technológiával. Dubaj új rendelete szerint azonban minden épületet negyedrészben 3D nyomtatással kell megépíteni 2025-ig. 2025-ig bezárólag évente újabb és újabb 2 százalékkal kell növelni fokozatosan a technológia használatának arányát, így érve el a kívánt határidőre a 25 százalékos arányt. A Dubai Future Foundation előterjesztése a technológia alkalmazásának hasonló növelését irányozza elő az egészségügyben és a tartós fogyasztási cikkek területein is.

Amennyiben a terv megvalósul, az az építés költségeiben 70 százalékos, míg a munkaerő kiadásoknál 80 százalékos megtakarítást fog eredményezni az előrejelzések szerint a program végére. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 3D nyomtatás még mindig fejlődő technológia, és alkalmazását még nem tesztelték nagyszabású épületeknél. Ez összességében azt is jelenheti, hogy a felszabaduló összeg jórészt vissza is tér a technológia fejlesztésébe, tehát nem fog radikálisan csökkenni az ügyfelek korábbi végköltsége.

Nem kormányzati szervek felhívták a figyelmet arra, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban különösen égető emberi jogi probléma a külföldi munkások, elsősorban az építőipari foglalkoztatottak embertelen kizsigerelése. Amennyiben a 3D-terv megvalósul, az segíthet csökkenteni a balesetek kockázatát, és az embertelen túlórák számát egyaránt, így mindenképp érezhető pozitív hatása lesz már rövidtávon is.

Azonnal érzékelhető hatás fog megmutatkozni az építési hulladék radikális csökkenésében is. Jelenleg a hagyományos technológiáknál van, hogy a felhasznált építési alapanyagok majd' 70 százaléka a szeméttelepen végzi. Ez a szám – lévén a technológia pontos számítások révén nem, illetve alig termel hulladékot – egy jóval fenntarthatóbb építési folyamatot tesz lehetővé.

A 3D nyomtatás az építési időt is drasztikusan felgyorsítja. A dubaji Cazza Technologies nevű cég 2023-ban akarja elkezdeni a világ első 3D nyomtatott felhőkarcolójának építését az emirátusban. A cég elnöke, Chris Kelsey úgy véli 2022-re a helyi érdekeltségű építési cégek 30 százaléka a Cazza forradalmi technológiáját fogja alkalmazni saját projektjeinél is. A Dubai Future Foundation számításai szerint egy ilyen épület felépülése tizedannyi időbe telik, mint egy ugyanilyen hagyományos épületé.

Vannak azonban tisztázatlan pontok is. Ha számításba vesszük, hogy egy teljes épület elkészültéhez vezetékekre, nyílászárókra, és bonyolult statikai elemekre is szükség van látható, hogy a 3D nyomtatás lehetőségei jelenleg még elég korlátozottak. Nehéz eldönteni, hogy mekkora részben számít a technológia az épület egészére nézve, így hogy lesz tartható, sőt egyáltalán mérhető a 25 százalékos előirányzat. Sameer Lakhani, a dubajban székelő Global Capital Partners ügyvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a 3D technológia, főleg eme kezdeti fázisban, még mindig jóval drágább, mint a hagyományos építési módok. A dubaji rendelet azonban kötelező érvényénél fogva nyomást helyez a cégekre, hogy a technológiát minél gyorsabban fejlesszék és hatékonyabbá tegyék, amely ha véghezviszik, a teljes építőiparra hatással lesz az elkövetkező évtizedekben az egész világon.

(Forrás: Kayla Matthews, technology.org)