37 évvel brutális tette után kivégeztek egy férfit Floridában

A halálos injekcióval végrehajtott kivégzés idén a 44. az Egyesült Államokban, és a 17. csak Floridában. Ez a legmagasabb szám 2010 óta, amikor 46 kivégzés történt. Az év végéig további három kivégzés van betervezve.

A 63 éves Richard Randolphot 1988-ban ítélték el Minnie Ruth McCollum, egy kisbolt vezetőjének megerőszakolásáért és meggyilkolásáért.

A függőségi problémákkal küzdő volt katonát nyolc szavazattal négy ellenében ítélték halálra. Florida az egyik olyan ritka állam, ahol a halálbüntetéshez nem szükséges az esküdtszék egyhangú szavazata.

Az Egyesült Államokban a kivégzések túlnyomó többségét halálos injekcióval hajtják végre, 2025-ben ez eddig 36 alkalommal történt. Öt másik esetben nitrogéngáz belélegeztetésével hajtották végre a halálos ítéletet.

Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést. Három másik államban, Kaliforniában, Oregonban és Pennsylvaniában a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)