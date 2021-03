363 migránst szállítana Európába a Sea-Watch 3 mentőhajó

Hamarosan megérkezhet Budapestre az eddigi legnagyobb orosz oltóanyag-szállítmány - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 4 326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 432 925-re a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 058-ra emelkedett. Az eddigi 6,5 millió helyett már 10 millió 870 ezer adag Pfizer-BioNTech-oltóanyagot kötött le Magyarország, ezzel is növelve az ilyen típusú védőoltás mennyiségét az országban - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője arra figyelmeztet, hogy továbbra is fegyelmezettnek kell lenni, hogy meg lehessen akadályozni a koronavírus robbanásszerű terjedését. A járvány harmadik hullámában cirkuláló vírus súlyos megbetegedéseket okozhat - hívta fel a figyelmet Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. A DK szóvivője szerint az oltóanyag típusának feltüntetése híján a magyar vakcinaútlevéllel nem lehet külföldre utazni. „A Gyurcsány-párt folytatja oltásellenes akcióját, most a védettségi igazolvány kapcsán próbálnak bizonytalanságot kelteni” - közölte a Fidesz . Fidesz arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi EU-csúcson Angela Merkel német kancellár elmondta, az EU-s tagországok nemzeti szinten vezetik majd be az oltási igazolványokat, amik az egész EU-ban érvényesek lesznek. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester vakcinaügyben tisztességtelen politikát folytat - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a DK és a főpolgármester oltásügyben szándékosan megtéveszti az embereket, amit a baloldali lakájmédia készséggel és kritikátlanul kiszolgál. A harmadik világháború már javában zajlik, csak nem fegyverekkel - mondta Rákay Philip a Bayer show című műsorunkban. A kommunikációs- és médiaszakember szerint a 2022-es választás nem Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről fog szólni. Rákay Philip hangsúlyozta: a tét sokkal nagyobb, Magyarország vagy életben marad a saját kultúrájával és értékeivel együtt, vagy a nyugati, globális nagyhatalmak parancsára fog tovább működni. Toroczkai László pártelnök lesz a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokon - jelentette be Dúró Dóra elnökhelyettes. Tavaly a negyedik negyedévben 4093 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Magyarországon, 4,8 százalékkal több mint az előző negyedévben - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A jelzálogtartozás csökkentésével párhuzamosan is igénybe vehető a január elsején indult otthonfelújítási támogatás - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Hét év alatt összesen majdnem 1,7 millió magyarországi diákhoz jutott el a PÉNZ7 rendezvény - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A munkahelyvédelmi, a munkahelyteremtő és a beruházásösztönző intézkedések együtt 1,6 millió magyar munkahelyének védelméhez járultak hozzá - mondta György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Folytatódik a helyi életminőséget javító beruházások sora a falvakban a Magyar falu programban - mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Megköszönte Magyarország anyagi segítségét a 2016-os földrengésben összeomlott, a bencés rend megalapítójának szülőhelyeként is számon tartott olaszországi település, Norcia székesegyházának perjele. Nem engedjük meg sem Brüsszelnek, sem a magyar baloldalnak, hogy elvitassák a magyar szakemberektől azt a képességet és azt a jogosultságot, hogy eldönthessék, a vészhelyzetben Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni - mondta Szijjártó Péter. A világon 114 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma több mint 2,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ szakértői bizottsága is jóváhagyta a Johnson and Johnson által kifejlesztett egykomponensű oltóanyag alkalmazását az új típusú koronavírusos megbetegedések megelőzése érdekében. Szlovákiában a következő napokban tovább szigorítják, illetve módosítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére szolgáló óvintézkedéseket - döntött az Igor Matovic miniszterelnök vezette koalíciós kormány. Meghaladta az ezret a Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma Montenegróban, 1003-ra nőtt a halottak száma az Adria-parti országban. Lazították az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások rendszerét Németországban, annak ellenére, hogy ismét növekedik az új fertőződések száma. A vendéglátás újra kinyitott, de a kijárási tilalmat mégsem törölték el teljesen az olaszországi Szardínia szigetén, ahol újraindult az élet a koronavírus-járvány miatti korlátozások majdnem teljes körű feloldásával. A Franciaország által tervezett, koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi igazolványban a tulajdonos negatív PCR-tesztjei is fel lesznek tüntetve - jelezte Clément Beaune Európa-ügyi államtitkár. Meghaladta a 20 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - jelentette be Matt Hancock egészségügyi miniszter. Az adatok a koronavírus-fertőzések és a halálozások számának meredek csökkenését mutatják. Tesztelések bizonyítják, hogy az orosz vakcinák hatékonyak az új koronavírus mutációival szemben is - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Kormányellenes tüntetők behatoltak Jerevánban egy kormányzati épületbe, amelyben több minisztérium hivatalai találhatók, követelve az örmény miniszterelnök, Nikol Pasinján lemondását - jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Georgiába látogatott Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, és felszólította a kaukázusi ország politikai erőit, hogy az egyre csak mélyülő belpolitikai válság megoldása érdekében mindannyian tegyenek erőfeszítéseket a párbeszéd elindítására. Hatályba lépett Fehéroroszországban a közigazgatási vétségekről szóló törvénykönyv, amely jelentős mértékben megszigorítja a hatóságilag nem engedélyezett tüntetések szervezéséért, illetve tartásáért járó büntetéseket. „Nem alapítunk új pártot. Miénk a Republikánus Párt, amely egységes lesz és erősebb, mint valaha” - mondta Donald Trump volt amerikai elnök. Irán elvetette az arra vonatkozó javaslatot, hogy informális tárgyalásokat kezdjen az Egyesült Államokkal és az európai nagyhatalmakkal a nukleáris megállapodás helyreállításáról, mondván, előbb Washingtonnak fel kell oldania a szankciókat. A szíriai hadsereg tájékoztatása szerint Izrael rakétatámadásokat hajtott végre Damaszkusz közelében lévő célpontok ellen, de a légvédelem jórészt elhárította a légicsapásokat, megsemmisítve több rakétát. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint irániak követték el a robbantást múlt pénteken az izraeli tulajdonban lévő teherhajón az Ománi-öbölben. Az iráni külügyi szóvivő visszautasította Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azon állítását, mely szerint irániak követték el a robbantást múlt héten az izraeli tulajdonban lévő teherhajón az Ománi-öbölben. Hatósági vizsgálat indult a Mediterranea Saving Humans nevű olasz nem kormányzati szervezet négy tagjával szemben, miután bizonyítást nyert, hogy pénzért vettek át és szállítottak partra bevándorlókat egy dán teherhajóról. Az EU rendőrségi együttműködési szervezetének közreműködésével, a francia, a moldovai és a román hatóságok felszámoltak egy nemzetközi bűnszövetkezetet, amely illegális bevándorlókat feketemunkásként zsákmányolt ki, 38 gyanúsítottat előállítottak. Egy év letöltendő és két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte befolyással való üzérkedés és korrupció miatt Nicolas Sarkozy volt francia államfőt a párizsi büntetőbíróság. A kormány március 15-én 24 óráig meghosszabbította az ország schengeni belső határszakaszán ideiglenesen bevezetett határforgalom-ellenőrzést és határőrizeti feladatokat. 428 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság. Befejezte az ügyészség a nyomozást az Újpesten megkéselt rendőr ügyében, a rendőrök jogos védelmi helyzetben voltak, a fegyverhasználat jogszerű, szakszerű és arányos volt, a késelő büntethetősége pedig a halála miatt megszűnt. Mától kötelező az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben. A magyar férfi kézilabda-válogatott jövő pénteken Pozsonyban, vasárnap pedig Győrben találkozik Szlovákia csapatával az Eurokupa keretein belül. Az idény végéig Kudor Kitti lesz a női kézilabda NB I-ben szereplő DVSC Schaeffler vezetőedzője. Labdarúgó NB I: Paksi FC - Újpest FC 1:3; ZTE FC - MOL Fehérvár FC 0:2 Női kosárlabda Magyar Kupa, döntő: Sopron Basket - Aluinvent DVTK Miskolc 79:56 A Szekszárd szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda Magyar Kupában, mivel a helyosztón legyőzte a PEAC-Pécset.