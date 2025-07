34. Tusványos - Ránk számíthatsz! + videó

Megosztás itt:

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke elmondta, amit a kormány ígér azt teljesíti, ahogy tette azt négy évvel ezelőtt is.

A politikus kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök az idén is ki fogja használni a Tusványosban rejlő lehetőséget arra, hogy a kétoldalú kapcsolatot erősítse Romániával.

Az orosz-ukrán háború kapcsán visszautasította, hogy a kormány ukránellenes lenne, hiszen – tette hozzá – mi minden szomszédunkkal békében szeretnénk együtt élni, ugyanakkor a kisebbségi jogok feláldozása árán nem tudunk jószomszédi kapcsolatot építeni.

A kényszersorozások, a magyarellenes hangulat, mind olyan kérdés, amely az elkövetkezendő időszakban meghatározóan fogja a figyelmünket élvezni – jegyezte meg.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy nem összeesküvés-elmélet a liberális világ térnyerését a Trump-kormányzatnak sikerült visszafognia.

Úgy fogalmazott, az eddig is aktív liberális buborék eddig is olyan projekteket tartott fenn, amely veszélyezteti a nemzeti szuverenitásokat. Szerinte ez ellen a jövőben fel kell lépni, hiszen azt látni az uniós kölségvetési-tervezetben is, hogy erre a célra, már külön forrásokat különítenének el.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a kamera előtt arra reagált, hogy Dobrev Klára, a DK elnöke feljelentette őt. A politikus kiemelte, utoljára 2002-ben beszéltek egy korrupciós ajálat kapcsán, amit ő visszautasított.

A Tisza Párt egészségügyet érintő kritikájával kapcsolatba elmondta, ők folyamatosan azzal indítanak, hogymi hazudunk , majd az úgynevezett csótány-helyzet kapcsán az államtitkár üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek is.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kérdésre válaszolva elmondta, a korrupció és a kényszersorozások ellenére Ukrajna kapcsán az uniós csatlakozási tárgyalások máshogy történnek, mint más államok esetében. Politikai okokból azt, hogy Ukrajna nem felel meg a csatlakozásnak, egyszerűen lesöprik az asztalról.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Tisza Párt elnökéről elmondta, Magyar Péter számára is beköszönt majd a politikai valóság. A képviselő így utalt arra, hogy rengeteg megvásárol kamuprofil van az ellenzéki politikus oldalán.

