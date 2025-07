34. Tusványos – Ránk számíthatsz! /július 25. péntek/ + videó

Megosztás itt:

Semjén Zsolt a HírTV stábjának adott interjúban elmondta: Magyar Péter és a Tisza eddig egy szalmaszálat sem tett odébb a külhoni magyarokért, de hozzátette, hogy a kormány csak olyat tesz, amit az erdélyi magyarság támogat. Utalva a két kormányfő találkozójára a miniszterelnök-helyettes rámutatott: jó esély van arra, hogy szorosabbra fűzzük a viszonyt Romániával. Ukrajna kapcsán kifejtette: amíg a magyar kisebbség jogait nem adják vissza, szó sem lehet semmilyen csatlakozásról, majd kijelentette, hogy Ukrajna nem jogállam, hanem egy katonai diktatúra.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a vele készült interjúban többek között annak a véleményének adott hangot, hogy szerinte jó, hogy erősödik a verseny az egyetemi felvételiken. A beszélgetés során elhangzott: az új uniós költségvetési tervezetben a pénz húsz százaléka Ukrajnának menne, illetve a miniszter hozzáfűzte, hogy a pénz egy egyharmadát eleve nem kapnák meg a tagországok. Erről a témáról szólva még arról is beszélt Hankó Balázs, hogy a kutatás-fejlesztési pénzek nagy része Nyugat-Európának menne, ezért - tette hozzá - harcolunk az Erasmus-pénzekért, illetve hangsúlyozta, hogy a Pannónia Program nagyon sikeres.

A harmadik interjúalany Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter volt, aki a beszélgetés során egyebek között elmondta: a magyar kormány kész további segítséget nyújtani Parajdnak. A háborúról szólva leszögezte: a békéhez erő kell, ezért lényeges a haderő folyamatos fejlesztése. A miniszter rámutatott: egy háborúban álló ország felvétele, a háborút is behozná az unióba. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: nagy a nyomás Magyarországon, hogy változtassa meg véleményét Ukrajna felvételéről. Véleménye szerint Ruszin-Szendi Romulusz nem volt alkalmas arra, hogy elvégezze a rábízott feladatot.

A pénteki napon Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos is nyilatkozott stábunknak. Mint elárulta: Kapu Tibor augusztus közepén tér vissza Magyarországra. Aláhúzta: éveket tudtunk előre lépni a tudomány területén ezzel a küldetéssel. Végül arról is beszélt, hogy még az aszály megoldására is az űrből érkezhet a válasz.

