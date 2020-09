301 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

Folyamatosan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, és az látszik, hogy most inkább a fiatalok körében terjed a vírus - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. A koronavírus-járvány második hullámában a magyar gazdaság korábban látott részleges leállását kell megakadályozni, és ehhez az egyik legjobb eszköz a határokon életbe léptetett korlátozó intézkedések sorozata - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Bizakodásra ad okot, hogy már valamifajta immunitás alakult ki az új koronavírussal szemben - mondta Letoha Tamás Magyarország élőben című műsorunkban. A kutatóorvos szerint a megnövekedett betegszámok abból is adódnak, hogy a tesztelés száma nő, már nemcsak a veszélyeztetett, hanem a fiatalabb korosztályt is tesztelik. Álságos az időjárásra és az iskolakezdésre fogni azt a dugót és közlekedési káoszt, amit Karácsony Gergely körúti kerékpársávjai okoztak - jelentette ki a BKK igazgatóságának fideszes tagja. Wintermantel Zsolt a Kossuth rádióban azt mondta: a nagykörúti autós sávok megfelezése egy nagyon rossz emberkísérlet a főpolgármester részéről, az akció rendkívül sokat ártott a kerékpáros közlekedés ügyének is. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is elítéli a Jobbikos Bíró László antiszemita kijelentéseit. Heisler András, a Mazsihisz elnöke szerint egy normális demokráciában egyik kisebbséggel szemben sem lehet rasszista nézeteket vallani. Nőiségében és erkölcseiben is támadta Facebook-bejegyzésében a Fidesz-KDNP borsodi jelöltjét Hódmezőváráshely polgármestere - írja a Promenád. Márki-Zay Péter Koncz Zsófia jelölésével kapcsolatban azt írta: a nagyobbik kormánypárt szegénységi bizonyítványa az, hogy csak az elhunyt képviselőnek a lányát tudta indítani ebben a körzetben. Kizárták a Jobbik kaposvári választókerületi elnökét a pártból, mert kritizálta Jakab Péter pártelnököt a Facebookon. Rész vett a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetősége a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke által kezdeményezett találkozón. Vidnyánszky Attila híradónknak elmondta: megállapodtak abban, hogy közös érdekük az oktatás elindítása és a tanórák megtartása a jelenleg fennálló helyzettől függetlenül. Az a helyes, hogy a kuratórium az egyetem vezetésével megtalálja az együttműködés lehetőségeit - mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Színház és Filmművészeti Egyetem körüli konfliktus kapcsán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Farkas Örs közölte: az egyetem csak egy azon felsőoktatási intézmények közül, amely ilyen változtatáson ment keresztül, tavaly például a Budapesti Corvinus Egyetemet alakították így át, akkor viszont senki sem vonta kétségbe a kuratórium legitimitását. A szeptemberi tanévkezdéskor 423 köznevelési feladat-ellátási helyen léptek szolgálatba iskolaőrök - közölte Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelési államtitkára. A kormány kiemelten támogatja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, az a cél, hogy 2030-ra a kerékpárutak hossza Magyarországon érje el a 15 ezer kilométert - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az új világgazdasági korszakban csak a magyar emberek munkája teheti naggyá az országot. Csaknem egymilliárd forint fejlesztési forrást kap több Békés megyei projekt a korábban elnyert uniós pályázatok többlettámogatásaként. Mintegy kétszáz, Ukrajnában kiképzett szélsőséges fejt ki radikális tevékenységet Fehéroroszországban - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Már 25,9 millió ember megfertőződött világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 862 ezer, a gyógyultaké pedig 17,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában az elmúlt napon 2495 új esettel 125 798-ra nőtt az eddigi igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 51 újabb halálos áldozattal 2656-ra emelkedett, ezzel rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új betegek és az elhunytak száma is. Romániában újabb 1298 koronavírus-fertőzöttről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs, ezzel megközelítette a 90 ezret a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma. Megugrott a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban, szerdán 650 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami mintegy 150-el több az eddigi legmagasabb, előző napi esetszámnál. Napokon belül megszűnhet a szabad utazás Lettország, Litvánia és Észtország között a koronavírus-járvány erősödése miatt - közölte Lettország miniszterelnöke, Krisjanis Karins. Megjelent a koronavírus a görögországi Leszbosz szigetén lévő Moria menekülttáborban - jelentették be a hatóságok. Napi rekordot döntött, 2926-tal nőtt a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Izraelben. Szövetségi pénzügyi segély jár a terrortettek áldozatainak Németországban gazdasági káraikért is - jelentette be Christine Lambrecht német igazságügyi miniszter. Legkevesebb heten életüket vesztették és tizennégyen megsebesültek egy öngyilkos merényletben a kameruni Far North régió Goldavi településén. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter újabb korlátozásokat jelentett be kínai diplomaták ellen, William Barr, az igazságügyi tárca vezetője pedig arról nyilatkozott, hogy Peking agresszívabb az amerikai választási folyamat befolyásolásában, mint Moszkva. A Novicsok elnevezésű harci idegmérgek csoportjába tartozó anyagot mutattak ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus szervezetében - közölte a német szövetségi kormány. Oroszország nem kapott új információt Németországtól Alekszej Navalnij ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megkezdődött a párizsi esküdtszéken a franciaországi dzsihadista merényletsorozat nyitányát jelentő, 2015 januárjában elkövetett, tizenhét halálos áldozatot követelő párizsi támadások pere. Hat embert agyonlőttek és tizenötöt megsebesítettek fegyveres támadók a mexikói Morelos állam székhelyén, egy gyászszertartáson. Japán és Kína után Dél-Koreára is lecsapott a Majszak tájfun, melynek szele óránként 140 kilométeres sebességgel is tombolt. Egy ember meghalt és több mint 120 ezer otthon maradt áram nélkül. Huszonkilenc mázsa kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet egy motorcsónakban az ország karibi partjainál és őrizetbe vett három gyanúsítottat. Három alagutat találtak a rendőrök Bács-Kiskun megyében, az alagutak szerb területről indulnak, és az ideiglenes biztonsági határzár alatt húzódnak. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Balassagyarmati Járásbíróság egy férfit, aki márciusban valótlanul terjesztette, hogy egy Nógrád megyei település az új koronavírus központja. A koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Honvédkórházban, a gyulai, a békéscsabai, az orosházi és a nagykanizsai kórházban is. Sidi Péter a légpuskaszámban és a kisöbű puskások összetett számában is győzött a sportlövők berlini nemzetközi fedett pályás versenyén. Valter Attila nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, miután a zárószakasz utolsó kilométerén lerázta riválisait. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Csurgói KK 40:21 Férfi vízilabda ob I: Tatabánya - A-Híd VasasPlaket 1:9; Eger - Kaposvári VK 9:4; PVSK Mecsek Füszért - PannErgy-Miskolci VLC 10:9; Budapesti Honvéd SE - Debreceni VSE 12:9; FTC-Telekom Waterpolo - Szegedi VE 16:6