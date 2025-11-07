Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

300 forint körül a benzin Amerikában – Deák Dániel üzenete a brüsszeli szankciópártiaknak

2025. november 07., péntek 14:50 | Hír TV

Miközben Orbán Viktor Washingtonban tárgyal a magyar nemzeti érdekről, Deák Dániel egy izgalmas videóval jelentkezett Amerikából. Egy liter benzin 300 forint körül van. Hogy lehetséges ez? Azért, mert Amerika a versenyképesség növelését választotta, míg Brüsszel az önsorsrontó szankciókat.

  • 300 forint körül a benzin Amerikában – Deák Dániel üzenete a brüsszeli szankciópártiaknak

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Brutális baleset miatt bénult meg a forgalom a 811-es főúton, mentőhelikoptert kellett riasztani a motoroshoz

Szoboszlai a csúcson? Már a Real háromszoros BL-győztese is őt isteníti

Zseniális női trükk: Ettől lesz szupermagas a piskóta

Fordulóponthoz érkezhet a Karácsony adományládikás mozgalmának ügyében zajló nyomozás

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

További híreink

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson
2
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
3
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
4
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
5
Néhány nyugati médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról + videó
6
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
7
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
8
Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés
9
A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre
10
Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!