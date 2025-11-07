300 forint körül a benzin Amerikában – Deák Dániel üzenete a brüsszeli szankciópártiaknak
2025. november 07., péntek 14:50
| Hír TV
Miközben Orbán Viktor Washingtonban tárgyal a magyar nemzeti érdekről, Deák Dániel egy izgalmas videóval jelentkezett Amerikából. Egy liter benzin 300 forint körül van. Hogy lehetséges ez? Azért, mert Amerika a versenyképesség növelését választotta, míg Brüsszel az önsorsrontó szankciókat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.