300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó

2025. október 29., szerda 08:35 | Hír TV

Több mint 300 ezer katonaszökevény – ez a hivatalos szám Ukrajnában, de a valóság ennél is sötétebb lehet. Az erőszakos sorozásokról készült videók bejárják az internetet, kétségbeesett emberekről tanúskodva. A Napindítóban ma annak járunk utána, milyen árat fizet az ukrán társadalom a háborúért, és hogy a brüsszeli támogatók miért hunynak szemet a nyilvánvaló jogsértések felett.

  300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó

Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

