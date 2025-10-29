300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
Több mint 300 ezer katonaszökevény – ez a hivatalos szám Ukrajnában, de a valóság ennél is sötétebb lehet. Az erőszakos sorozásokról készült videók bejárják az internetet, kétségbeesett emberekről tanúskodva. A Napindítóban ma annak járunk utána, milyen árat fizet az ukrán társadalom a háborúért, és hogy a brüsszeli támogatók miért hunynak szemet a nyilvánvaló jogsértések felett.
Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált - hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.
Hatvannégy ember vesztette életét Rio de Janeiróban a hatóságoknak a szervezett bűnözés elleni nagyszabású razziája során - közölte Rio állam egyik kormányzati tisztségviselője kedden, hozzátéve, hogy négy halálos áldozat rendőr volt.