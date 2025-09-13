280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó

Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely megerősíti a szövetség keleti szárnyát a lengyel légtérben történt drónincidens miatt. Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más tagállamok erői egyesítik lég- és földi védelmüket – közölte a Reuters.

Deutsch Tamás: a Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság 2026-os költségvetési javaslatát

A frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője.