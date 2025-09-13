280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 13., szombat 06:28
| HírTV
A svéd kormány bejelentette, hogy 13 évre csökkentik a büntethetőségi korhatárt, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pedig vizsgálja, hogyan kényszerítik gyilkosságok elkövetésére a bandák a többségében 15 és 17 év közötti lányokat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely megerősíti a szövetség keleti szárnyát a lengyel légtérben történt drónincidens miatt. Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más tagállamok erői egyesítik lég- és földi védelmüket – közölte a Reuters.
A frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője.