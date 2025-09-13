Keresés

Külföld

280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó

2025. szeptember 13., szombat 06:28 | HírTV

A svéd kormány bejelentette, hogy 13 évre csökkentik a büntethetőségi korhatárt, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pedig vizsgálja, hogyan kényszerítik gyilkosságok elkövetésére a bandák a többségében 15 és 17 év közötti lányokat.

  • 280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó

