27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó

Megosztás itt:

Megrázó katasztrófa történt Lampedusa szigeténél, két migránsokat szállító lélekvesztő szenvedett hajótörést. A zsúfolásig tömött migránscsónakok Líbia partajiról indultak, az utasok összesen közel 100 an lehettek. Az egyik hajó az út során a tengerbe süllyedt, fedélzetéről a másik hajóra menekültek az emberek. Az túlterhelés következtében a másik is egyensúlyt veszettet és 20 kilométerre Lampedusa partjaitól felborult. 27 személy veszítette életét, az olasz parti őrség munkatársai 60 túlélőt szállítottak a szigetre. Közel húsz személynek nyoma veszett tengeren, az eltűntek keresése folyamatban van. Az elhunytak között egy újszülött és három kisgyerek is van. A statisztikák szerint az év eleje óta közel 700 személy veszítette életét a Földközi - tengeren való átkelés során. A legutóbbi tengeri katasztrófa márciusban történt, akkor 6 halott és 40 eltűnt személyről tájékoztattak a híradások. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a drámai epizód azt bizonyítja, hogy a migrációt az indulásokkor kell megállítani az Észak – Afrikai partoknál, az embercsempészetet pedig fel kell számolni.