2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

24 tonna fertőző hulladékot tett a partokra a menekültmentő hajó

Hír TV

2018. november 21., szerda 17:20, frissítve: szerda 18:07

Veszélyes hulladékkezelés miatt lefoglalta a szicíliai ügyészség az Aquariust.

Az Orvosok határok nélkül és az SOS Mediterranée menekültmentő hajója a vádirat szerint 24 tonna fertőző hulladékot tett a partokra, ezzel egészségügyi vészhelyzetet teremtve. 

Az illegálisan elhelyezett szemét között fertőzött ruhák vannak, amelyeket speciális tárolókban kellett volna elhelyezni.

A hajó szeptember óta a franciaországi Marseille kikötőjében vesztegel, mert Gibraltár és Panama is megvonta a hajózási engedélyét.

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