24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja

2001. szeptember 11-én reggel 19 al-Kaida terrorista eltérített négy kereskedelmi utasszállító repülőgépet az Egyesült Államokban. Két repülőgép a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba csapódott, mindkét torony összeomlott. Egy harmadik gép a Pentagonnak csapódott, Washington DC közelében. A negyedik repülőgép Pennsylvania vidéki részén zuhant le, miután a legénység és az utasok megtámadták a fedélzeten tartózkodó terroristákat, megakadályozva, hogy eltaláljon egy másik célpontot, amelyről úgy vélik, hogy a Fehér Ház. A támadások közel 3000 ember életét követelték, és világszerte továbbiakat érintettek.

Szeptember 20-án George W. Bush amerikai elnök „háborút hirdetett a terrorizmus ellen”, kijelentve, hogy a terrorizmus legyőzése most a világ harca. Bár az Egyesült Államok korábban is átélt már terrortámadásokat, egyik sem volt ilyen mértékű vagy jelentős.

A 2001. szeptember 11-i események megrázták a világot, és formálták a jövő generációját.

