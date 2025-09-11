Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja

2025. szeptember 11., csütörtök 06:42 | Magyar Nemzet
szeptember 11 911 terrortámadás

Az Egyesült Államokat ért terrortámadások közel háromezer ember életét oltották ki, és olyan lavinát indítottak el, amely a mai napig alakítja a világpolitikát.

  • 24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja

2001. szeptember 11-én reggel 19 al-Kaida terrorista eltérített négy kereskedelmi utasszállító repülőgépet az Egyesült Államokban. Két repülőgép a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba csapódott, mindkét torony összeomlott. Egy harmadik gép a Pentagonnak csapódott, Washington DC közelében. A negyedik repülőgép Pennsylvania vidéki részén zuhant le, miután a legénység és az utasok megtámadták a fedélzeten tartózkodó terroristákat, megakadályozva, hogy eltaláljon egy másik célpontot, amelyről úgy vélik, hogy a Fehér Ház. A támadások közel 3000 ember életét követelték, és világszerte továbbiakat érintettek.

Szeptember 20-án George W. Bush amerikai elnök „háborút hirdetett a terrorizmus ellen”, kijelentve, hogy a terrorizmus legyőzése most a világ harca. Bár az Egyesült Államok korábban is átélt már terrortámadásokat, egyik sem volt ilyen mértékű vagy jelentős. 

A 2001. szeptember 11-i események megrázták a világot, és formálták a jövő generációját.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Használt autó egymillió forintért – mit kapunk ennyi pénzért a kereskedésekben?

Hír Tv élő kapcsolása Strasbourg-ból - Közvetítés a bizalmatlansági indítvány bejelentéséről + videó

Olvass a jelekből: ezt teszi a férfi, ha titokban szerelmes beléd!

Mi van a háttérben? Szoboszlai kerülte Rossit, válaszul Rossi hallani sem akart Szoboszlairól + videó

Messi csalódott a magyarok meccse után, végleg lemondott a világbajnoki csúcsról

Bognár György szerint Marco Rossi nagyot hibázott – igaza van?

Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója

A Veszprém 16 év után vereséggel kezdte a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját

Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik

További híreink

Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lelőtték Charlie Kirk amerikai véleményvezért, Donald Trump támogatóját
2
„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban
3
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
4
Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója
5
Izrael kemény hangú felszólítást intézett Katarhoz
6
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
7
Minden szem Londonon – Hosszú idő után találkozott egymással Harry herceg és III. Károly
8
Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet
9
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
10
Orosz védelmi minisztérium: az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!