2025. 09. 11. Csütörtök
Külföld

24 év után is kísért a 9/11: a terror, ami megváltoztatta az életünket

2025. szeptember 11., csütörtök 07:59 | Magyar Nemzet
szeptember 11

24 éve az Egyesült Államokat megrázó szeptember 11-i terrortámadások több ezer ember életét követelték, és örökre átalakították a globális biztonságpolitikát. A fenyegetés azonban nem múlt el: az elmúlt évek európai merényletei és a migrációs hullámok újra emlékeztetnek rá, hogy a terrorizmus árnyéka ma is velünk él.

  • 24 év után is kísért a 9/11: a terror, ami megváltoztatta az életünket

A 2001. szeptember 11-i, az Egyesült Államok elleni terrortámadások nyomán a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában gyökerező militáns iszlám terrorizmus fenyegetése központi szerepet kapott. Bár ezek a rendkívül erőszakos vallási szélsőségesek kisebbségi nézetet képviselnek, a fenyegetésük valós. 1995-re az azonosított 56 csoport közel felét, azaz 26-ot, vallási indíttatásúnak minősítettek, többségük az iszlámot tekintette vezérfonalnak.

A szeptember 11-i támadások négy eltérített repülőgépet és öngyilkos merényleteket foglaltak magukban, amelyeket 19, az iszlám szélsőséges csoporthoz köthető fegyveres hajtott végre az Egyesült Államok célpontjai ellen. 

A támadások az amerikai történelem legvéresebb terrortámadásai voltak amerikai földön, súlyos haláleseteket és anyagi pusztítást okozva New York Cityben és Washingtonban. New Yorkban körülbelül 2750 ember vesztette életét, a Pentagonban 184, Pennsylvaniában 40, ahol az egyik eltérített gép a földbe zuhant, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást; mind a 19 terrorista meghalt. A New York-i rendőrség és tűzoltóság különösen súlyosan érintett volt: több százan siettek a helyszínre, és több mint 400 rendőr és tűzoltó vesztette életét.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

