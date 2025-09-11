24 év után is kísért a 9/11: a terror, ami megváltoztatta az életünket

Megosztás itt:

A 2001. szeptember 11-i, az Egyesült Államok elleni terrortámadások nyomán a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában gyökerező militáns iszlám terrorizmus fenyegetése központi szerepet kapott. Bár ezek a rendkívül erőszakos vallási szélsőségesek kisebbségi nézetet képviselnek, a fenyegetésük valós. 1995-re az azonosított 56 csoport közel felét, azaz 26-ot, vallási indíttatásúnak minősítettek, többségük az iszlámot tekintette vezérfonalnak.

A szeptember 11-i támadások négy eltérített repülőgépet és öngyilkos merényleteket foglaltak magukban, amelyeket 19, az iszlám szélsőséges csoporthoz köthető fegyveres hajtott végre az Egyesült Államok célpontjai ellen.

A támadások az amerikai történelem legvéresebb terrortámadásai voltak amerikai földön, súlyos haláleseteket és anyagi pusztítást okozva New York Cityben és Washingtonban. New Yorkban körülbelül 2750 ember vesztette életét, a Pentagonban 184, Pennsylvaniában 40, ahol az egyik eltérített gép a földbe zuhant, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást; mind a 19 terrorista meghalt. A New York-i rendőrség és tűzoltóság különösen súlyosan érintett volt: több százan siettek a helyszínre, és több mint 400 rendőr és tűzoltó vesztette életét.

