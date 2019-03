230 embert vettek őrizetbe a zavargásokba torkollott tüntetésen

NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: SOHA ANNYI SEGÍTSÉGET NEM KAPTAK A CSALÁDOK ÉS A FIATALOK, MINT MOST MAGYAR NEMZET. ROGÁN ANTAL: A FIDESZ ADDIG MARAD A NÉPPÁRTBAN, AMÍG AZ NEM LESZ BEVÁNDORLÁSPÁRTI KOSSUTH RÁDIÓ. KERESZTÉNY KULTÚRA NÉLKÜL NEM LESZ SZABAD ÉLET EURÓPÁBAN! MONDTA MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDÉBEN A KORMÁNYFÕ A MÚZEUMKERTBEN. ORBÁN VIKTOR: KERESZTÉNY KULTÚRÁNK MEGVÉDÉSE NÉLKÜL ELVESZÍTJÜK EURÓPÁT, ÉS EURÓPA NEM LESZ TÖBBÉ AZ EURÓPAIAKÉ. MATEUSZ MORAWIECKI: LENGYELORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG ÚJRA EGYÜTT HARCOL A JÖVÕJÉÉRT - MONDTA A LENGYEL MINISZTERELNÖK PÉNTEKEN A MÚZEUMKERTBEN. EGY 1848 MÉTER HOSSZÚ MAGYAR NEMZETI ZÁSZLÓT VITT VÉGIG 1848 ÖNKÉNTES A BUDAPESTI ANDRÁSSY ÚTON A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA ALKALMÁBÓL SZOMBATON. CSATH MAGDOLNA: MAGYARORSZÁGON JELENLEG EGY MUTATÓN SEM ÉRZÕDIK, HOGY BÁRMIFÉLE VÁLSÁGHANGULAT LENNE M1. BUDAPEST NEMZETKÖZI SZÍNVONALÚ ÉPÍTÉSZETI JELKÉPPEL GAZDAGODIK HANGSÚLYOZTA VITÉZY DÁVID AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉPÜLETÉVEL KAPCSOLATBAN. SZEMÉLYESEN VITTE EL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A KOSSUTH NAGYDÍJAT TÖRÕCSIK MARINAK. MKIK: A GAZDASÁGBAN ÓRIÁSI AZ IGÉNY A TECHNIKUSOKRA. ÖTVENRE EMELKEDETT AZ ÚJ-ZÉLANDI MECSETEK ELLENI VÉRES MERÉNYLETEK ÁLDOZATAINAK SZÁMA. A TEK EGYÜTTMÛKÖDIK AZ ÚJ-ZÉLANDI TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÕJÉVEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOKBAN KÖZÖLTE A TEK. HARMINC EMBERT A MASZDZSID AL-NÚR MECSETNÉL, TÍZET A LINWOOD MECSETBEN ÖLTEK MEG, 48 EMBER PEDIG SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. ÚJ-ZÉLANDI KORMÁNYFÕ: ÁTALAKÍTOTT FÉLAUTOMATA FEGYVERT HASZNÁLTAK A GYANÚSÍTOTTAK. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ RÉSZVÉTTÁVIRATOT KÜLDÖTT ÚJ-ZÉLAND FÕKORMÁNYZÓJÁNAK A TERRORTÁMADÁS MIATT. A CSEHORSZÁGI MAGYAROK KOSZORÚZÁSSAL ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKKEL EMLÉKEZTEK AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KITÖRÉSÉRÕL. ZUZANA CAPUTOVÁ MAROS SEFCOVICCSAL EGYÜTT KERÜLT A SZLOVÁK ÁLLAMFÕVÁLASZTÁS MÁSODIK KÖRÉBE. SZLOVÁKIÁBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁS SORÁN TÖBB MINT EGY ÓRÁN ÁT ZÁRVA VOLT EGY EPERJESI SZAVAZÓHELYISÉG, MERT EGY VÁLASZTÓ KISZALADT AZ URNÁVAL. MANFRED WEBER NÉPPÁRTI FRAKCIÓVEZETÕ: AMI A FIDESZT ILLETI, MINDEN LEHETÕSÉG NYITVA ÁLL. BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: CSAK AKKOR LESZ ÚJABB SZAVAZÁS A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL, HA BIZTOS A TÖBBSÉG. THERESA MAY: MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL TALÁN SOHA NEM LESZ BREXIT. ISMÉT ERÕSZAKBA TORKOLLOTT PÁRIZSBAN A FRANCIA KORMÁNY- ÉS ELITELLENES SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕK MEGMOZDULÁSA SZOMBATON. A FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT ORSZÁGSZERTE 32 EZREN, A SZERVEZÕK SZERINT 230 EZREN TILTAKOZTAK. TÖBB MINT SZÁZ EMBERT VETTEK ÕRIZETBE NICARAGUÁBAN EGY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS UTÁN. KÉT TÖRÖK KATONA MEGHALT, NYOLC MÁSIK MEGSEBESÜLT ÉSZAK-IRAKBAN EGY ÖSSZECSAPÁSBAN - JELENTETTE BE A TÖRÖK VÉDELMI MINISZTÉRIUM SZOMBATON. EGY EMBER MEGHALT, EGY SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT EGY CISZJORDÁNIAI FEGYVERES MERÉNYLETBEN. NICOLAS MADURO KÜLÖNLEGES KATONAI EGYSÉGET HOZ LÉTRE AZ ÁRAM- ÉS VÍZELLÁTÁS VÉDELMÉRE. LEGKEVESEBB 42 EMBER MEGHALT A PÁPUA INDONÉZIAI TARTOMÁNYT SÚJTÓ ÁRVIZEKBEN. EGY 23 ÉVES SÁRKERESZTÚRI NÕ MEGSZÜLTE, MAJD MEGFOJTOTTA GYERMEKÉT EGY ZICHYÚJFALUI INGATLAN MELLÉKÉPÜLETÉBEN KÖZÖLTE A FEJÉR MEGYEI RENDÕRSÉG SZOMBATON. TÛZ ÜTÖTT KI EGY TÍZEMELETES SZEGEDI TÁRSASHÁZ ERKÉLYÉN SZOMBATON, 24 EMBERT KIMENTETTEK, 7 EMBERT KÓRHÁZBA VITTEK. TÖBB MINT KÉT KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A HATÓSÁGOK EGY MACEDÓN AUTÓBUSZ ELLENÕRZÉSEKOR RÖSZKÉN SZOMBATON.