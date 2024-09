23 éve történt a terrortámadás, ami az egész világot megrázta + videó

Az ikertornyok összeomlását a világ számos televíziója közvetítette annak idején, és azóta is számos dokumentumfilm , illetve fikciós alkotás született a szörnyű tragédiáról. A történelem legvéresebb, mintegy háromezer ember életét követelő merényletsorozata után az Egyesült Államok háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Attól a naptól fogva minden megváltozott, és teljesen más lett az emberek biztonsághoz való viszonya is.

Nemrégiben egy új, eddig nem látott videofelvétel is előkerült a New Yorkban, az akkori ikertornyok ellen végrehajtott terrorista akcióról.

